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Cultura

De Silvia Abravanel a Tiririca: os famosos que não conseguiram se eleger em 2026

Atores, cantores, apresentadores e influenciadores disputaram vagas no Legislativo, mas não conseguiram votos suficientes

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 09h21 | Atualizado em 6 out 2026, 10h11
Silvia Abravanel
Silvia Abravanel  (Reprodução/SBT)
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De Silvia Abravanel a Tiririca: os famosos que não conseguiram se eleger em 2026 Priorize VEJA no Google

As eleições deste domingo, 4, também levaram celebridades das artes e da televisão às urnas em busca de espaço na política. Entre os candidatos estavam nomes conhecidos do público como Tiririca, Inês Brasil, Rachel Sheherazade, Datena, Geraldo Luís, Silvia Abravanel, Manoel Gomes e Sikêra Jr. A maioria, porém, terminou a disputa sem mandato.

Tiririca, que construiu fama como humorista, cantor e artista circense antes de entrar na política, tentou conquistar seu quinto mandato consecutivo como deputado federal por São Paulo. O artista, que ganhou projeção nacional nos anos 1990 com a música Florentina e participações em programas de televisão, recebeu 5. 523 votos e não foi eleito. Em 2010, sua estreia política havia sido marcada por uma das maiores votações da história para a Câmara.

Em São Paulo, outros nomes conhecidos também ficaram fora. Rachel Sheherazade (PSD-SP) recebeu 22. 453 votos e terminou longe das 70 cadeiras disponíveis para a Câmara dos Deputados. Datena (PSB-SP), por sua vez, somou 51. 018 votos na apuração próxima do fim, mas não conseguiu uma vaga. Geraldo Luís (Avante-SP), com 10. 166 votos, Silvia Abravanel (PSD-SP), com 22. 472, Manoel Gomes, o Caneta Azul (Avante-SP), com 7. 236, e Sikêra Jr. (Republicanos-SP), com 37. 042, também ficaram sem mandato.

No Rio de Janeiro, o ator de novelas da Globo Humberto Martins (DC-RJ) teve uma baixíssima expressão de votos com apenas 1. 124 menções na urna e não se elegeu deputado federal. O ex-jogador Edmundo (PSDB-RJ), ídolo do Vasco, recebeu 35. 725 votos e também ficou fora. Entre as celebridades que disputaram vagas no estado estavam Antônia Fontenelle, com 3. 863 votos; Inês Brasil, com 3. 129; Andréa Sorvetão, com 2. 529; e Sarah Poncio, com 20. 464. Nenhuma conseguiu uma cadeira.

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A lista de derrotados nas urnas inclui ainda personalidades do futebol que tentaram diferentes cargos pelo país. O treinador Vanderlei Luxemburgo (Podemos-TO) não foi eleito senador pelo Tocantins, com 67. 989 votos. Os ex-jogadores Luís Fabiano (MDB-SP) e Marcelinho Carioca (Republicanos-DF) também não conseguiram se eleger para as disputas de deputado federal e distrital, respectivamente.

No Amazonas, a vice-campeã do BBB 17 Vivian Amorim (União Brasil) recebeu 10. 797 votos e não alcançou uma das 24 vagas de deputada estadual. Já Gyselle Soares, que conquistou o segundo lugar do BBB 8 e candidata pelo PP no Piauí, teve a candidatura registrada como renúncia e não chegou a disputar efetivamente a eleição.

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