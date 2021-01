De Schwarzenegger a Zezé Motta, os famosos já vacinados contra Covid-19

Mais de 87 milhões de pessoas já receberam a tão aguardada picadinha no braço com o imunizante contra a Covid-19, segundo dados do projeto Our World in Data, da Universidade de Oxford. Felizmente, artistas nas faixas etárias contempladas nesta primeira fase da campanha estão inclusos na cifra e, nas redes sociais, os próprios começaram outro tipo de campanha: a de incentivo à vacinação frente ao negacionismo.

O primeiro a puxar a fila foi Andrew Lloyd Webber, a mente por trás de musicais da Broadway como Cats e O Fantasma da Ópera. O compositor de 72 anos foi voluntário nos testes da vacina de Oxford, em agosto do ano passado, como parte de seus esforços em “reabrir grandes e pequenos teatros novamente”, segundo escrito em sua conta do Twitter. Em seguida, já parte da campanha de vacinação da Inglaterra, veio Sir Ian McKellen, grande conhecido dos cinéfilos por ter interpretado Gandalf, em O Senhor dos Anéis e O Hobbit, e Magneto, em X-Men. Aos 81 anos, o ator recebeu a vacina contra o coronavírus em Londres, no dia 16 de dezembro. No Instagram, escreveu: “É um dia muito especial. Alguém que viveu tanto quanto eu só está vivo porque tomou várias vacinas. A adesão entre a geração mais velha será de 100% – e deve ser assim –, porque estamos tomando a vacina não só por nós mesmos, mas pelas pessoas ao nosso redor. Fazendo isso, você faz a sua parte pela sociedade.”

Ainda em dezembro, o oscarizado diretor Oliver Stone, de O Expresso da Meia-Noite (1978), Platoon (1986) e Nascido em 4 de Julho (1989), recebeu a primeira dose da vacina Sputnik, da Rússia, enquanto filmava um documentário no país. Aos 74 anos, disse à imprensa que estava se sentindo “esperançoso” e aguardando a segunda dose. Agora em janeiro, foram vacinados o cantor de jazz Tony Bennett, de 94 anos, e a atriz de 86 anos Judi Dench. Além deles, o ator e comediante Steve Martin também foi imunizado contra o coronavírus. No Twitter, agradeceu à ciência e brincou dizendo que tinha uma boa e uma má notícia. “A boa: acabei de ser vacinado! A má: só consegui porque tenho 75 anos. Ha!”

Good news/Bad news. Good news: I just got vaccinated! Bad news: I got it because I’m 75. Ha! The operation in NYC was smooth as silk (sorry about the cliché @BCDreyer!) and hosted to perfection by the US Army and National Guard. Thank you all, and thank you science. — Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 17, 2021

Arnold Schwarzenegger é outro feliz imunizado desde 20 de janeiro. Com 73 anos, O Exterminador do Futuro e ex-governador da Califórnia usou as redes sociais para citar seu icônico personagem de ficção científica e incentivar a vacinação: “Hoje foi um bom dia. Nunca fiquei tão feliz em aguardar em uma fila. Se você for elegível, junte-se a mim e inscreva-se para receber sua vacina. Venha comigo se quiser viver!”

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

Patrick Stewart, célebre ator britânico de Jornada nas Estrelas e X-Men, foi vacinado no dia 22 de janeiro e escreveu: “Como agradecer aos profissionais de saúde e cientistas por todo sacrifício e serviço? Se vacine o mais rápido possível para diminuir a carga de trabalho deles e continue usando máscaras para proteger seus concidadãos. Em meu 80º ano, estou grato e esperançoso pelos dias melhores que virão.” No dia seguinte, Samuel L. Jackson, de 72 anos, recebeu sua primeira dose da vacina trajando uma máscara estampada com desenhos animados de super-heróis.

No Brasil, nomes como Zezé Motta, Paulo César Pereio, Ana Terra e Stepan Nercessian engrossam a lista de imunizados. O grupo pertence ao lar de idosos fluminense Retiro dos Artistas, instituição de 101 anos que abriga celebridades no país. Todos os 57 moradores da casa de repouso foram vacinados no dia 20 janeiro – inclusive a atriz Solange Couto, de 64 anos, que mora no Retiro junto à mãe. A imunização da Dona Jura, de O Clone, repercutiu negativamente nas redes sociais com internautas a acusando de “furar a fila”, ao que ela rebateu: “A razão de eu ter tomado a vacina é porque tenho 64 anos, sou cardiopata e residente fixa do Retiro dos Artistas, que é uma instituição residencial para idosos. Por isso eu tenho direito de tomar a vacina. Não tomei a vacina pagando, nem passando a frente de ninguém e não desrespeitei nenhuma lei ou norma. Fui vacinada pelos profissionais de saúde sanitária e não por profissionais do Retiro dos Artistas.”