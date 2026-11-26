Ler Resumo





Famoso pelo Duran Duran, o guitarrista Andy Taylor construiu um legado multifacetado com o supergrupo Power Station, composições para Rod Stewart e produção musical. Conheça os momentos mais marcantes e os bastidores de sua trajetória de quatro décadas na música e na literatura.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Conhecido mundialmente por sua atuação no Duran Duran, o músico Andy Taylor também construiu uma carreira marcada por parcerias de sucesso, álbuns solo e produções musicais. O guitarrista britânico, que morreu aos 65 anos em decorrência de um câncer de próstata metastático, diversificou sua atuação na indústria fonográfica ao longo de mais de quatro décadas de trabalho nos palcos e estúdios.

Como Andy Taylor diversificou sua carreira nos anos 1980?

Em 1985, durante uma pausa das atividades do Duran Duran, Andy Taylor uniu forças com o baixista John Taylor, o vocalista Robert Palmer e o baterista Tony Thompson para formar o Power Station. O projeto obteve rápido êxito comercial com faixas como Some Like It Hot e uma releitura de Get It On, original do grupo T. Rex. No mesmo período, o músico retornou temporariamente à sua banda de origem para gravar A View to a Kill, tema de um dos filmes da franquia cinematográfica de James Bond, e participar do festival Live Aid na cidade da Filadélfia.

Qual foi o impacto de suas parcerias com outros grandes nomes?

Continua após a publicidade

Após deixar a banda em 1986, o guitarrista lançou Thunder, seu primeiro trabalho solo, e passou a atuar como compositor e produtor musical. Nessa nova fase, assinou a composição de Lost in You, canção que se tornou um sucesso em âmbito internacional na voz de Rod Stewart em 1988. Posteriormente, o artista também trabalhou com a banda britânica Reef, assumindo a produção do disco Shoot Me Your Ace, lançado em 2022, além de retomar seus lançamentos solo ao longo da carreira.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Continua após a publicidade

Como o guitarrista registrou sua memória na literatura?

A produção cultural de Andy Taylor ficou registrada não apenas em gravações sonoras, mas também na literatura. Em 2008, o instrumentista lançou a autobiografia intitulada Wild Boy: My Life in Duran Duran, obra na qual abordou sua vivência dentro do grupo pop. A publicação consolidou o registro de suas memórias no mercado editorial britânico e internacional, detalhando momentos marcantes vividos nos palcos e os bastidores de sua trajetória profissional.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.