De Rihanna a Red Hot Chili Peppers, 12 discos que queremos ouvir em 2021

O ano de 2020 prometia uma série de aguardados lançamentos musicais. Alguns, de fato, saíram, mas não se destacaram por estarem completamente desconectados da situação mundial causada pela pandemia, como foi o caso de Chromatica, de Lady Gaga. Outros artistas preferiram aguardar, como Adele e Lana Del Rey. E teve quem fez tudo do zero, como foi o caso de Taylor Swift. O fato é que deveremos ver em 2021 uma série de lançamentos que ficaram represados pela pandemia no ano passado. E quem ganha com isso são os fãs.

Foo Fighters

O novo álbum do Foo Fighters, Medicine At Midnight, será um dos primeiros grandes lançamentos do ano, previsto para 5 de fevereiro. A pandemia atrapalhou as comemorações dos 25 anos da banda e o atraso na divulgação do disco. Os fãs, no entanto, já podem ouvir duas faixas: Shame Shame e No Son Of Mine, lançadas ainda no ano passado. O rock and roll continuará presente no trabalho, mas as músicas serão as mais dançantes de toda a carreira da banda.

Royal Blood

Uma das grandes revelações do rock dos últimos anos, o duo Royal Blood, formado por Mike Kerr e Ben Thatcher, prometeu avançar ainda mais nas experimentações sonoras feitas apenas com dois instrumentos: baixo e bateria. O novo álbum, ainda sem título e data de lançamento, já ganhou um single do trabalho: Trouble’s Coming, ideal para dançar (quando for possível) nas pistas.

Weezer

Van Weezer, o novo álbum do Weezer, estava prometido para ser lançado 2020, mas não saiu. A expectativa é que agora, em 2021, Rivers Cuomo e companhia, finalmente botem o álbum na praça. Em 2019, eles lançaram dois trabalhos: o Black Album e o Teal Album (só com covers improváveis, como Africa e Everybody Wants to Rule The World). Do disco de inéditas, até o momento, eles já lançaram dois singles: Hero e Beginning of The End, e o título do álbum, é claro, é uma homenagem ao Van Halen.

Red Hot Chili Peppers

O novo trabalho do Red Hot Chili Peppers está deixando os fãs bastante ansiosos por um “simples” motivo: o retorno (mais uma vez) do guitarrista John Frusciante (fora do grupo desde 2009). O atraso no lançamento, novamente, pode ser colocado na conta da pandemia. O grupo iria apresentar material inédito nos shows agendados (e depois cancelados) em 2020. A expectativa, agora, é que o álbum saia este ano.

Adele

A cantora Adele deveria ter lançado seu novo álbum em 2020, mas preferiu adiar para este ano por causa da pandemia. Seu último trabalho, 25, foi lançado há seis anos e a expectativa dos fãs pelo novo disco da artista britânica está nas alturas. Se ela seguir a lógica de batizar os discos com sua idade, o próximo trabalho poderá se chamar 32. Com composições sempre pessoais, agora Adele terá um vasto material para cantar: ela se casou, se divorciou, teve um filho. Assunto não vai faltar.

Billie Eilish

Depois do estrondoso sucesso com seu álbum de estreia, Billie Eilish prometeu lançar um novo disco apenas quando a pandemia estivesse controlada. Se tudo correr bem com a vacina, então teremos o disco ainda neste ano. Uma das maiores ganhadoras do Grammy de 2020, a expectativa é a de que Billie lance o disco antes de setembro, para se eleger para a premiação do próximo ano. Enquanto isso, ela brindou os fãs com o single Therefore I Am.

Taylor Swift

Taylor Swift já está com um álbum de inéditas prontinho para ser lançado. Ele deveria ter saído em 2020, mas a artista preferiu guardá-lo e fazer outros dois novos: Folklore e Evermore, que foram bastante elogiados por suas qualidades e por estarem mais alinhados com o espírito do tempo. A justificativa da artista para não lançá-lo no ano passado foi a de que ele não se adequava ao período que estávamos vivendo. Se as circunstâncias mudarem, então, sim, o novo álbum vai sair.

Lorde

O último álbum de estúdio de Lorde, Melodrama, saiu há quatro anos, em 2017. Desde então, os fãs aguardam pelo novo disco de inéditas. No ano passado, antes da pandemia atingir o mundo, ela disse que estava trabalhando em novas composições com Jack Antonoff (o mesmo artista que trabalhou nos dois álbuns de Taylor Swift lançados em 2020). Recentemente, ela escreveu que o trabalho está “ficando muito bom”. Será que agora vai?

Lana Del Rey

Lana Del Rey anunciou há oito meses que seu novo álbum, Chemtrails Over the Country Club, já estava quase pronto. Nesta semana, ela divulgou a faixa título para os fãs. Antes, ela já tinha liberado Let Me Love You Like a Woman, feita em parceria com Jack Antonoff. Embora ainda não tenha a data de lançamento definida, Lana já deu a entender que pode lançá-lo a qualquer momento.

Lil Nas X

Uma das sensações da música em 2019, Lil Nas X oficialmente ainda não tem nenhum álbum lançado. O disco 7, com sete faixas, oficialmente é um EP, embora tenha sido premiado pelo Grammy como um disco completo. Em julho, Lil Nas X postou que o novo disco estava quase pronto. Enquanto isso, ele já lançou a faixa Holiday e um livro infantil C is For Country. Só falta o álbum.

Greta Van Fleet

Uma das grandes sensações do rock em 2019, a banda Greta Van Fleet deverá lançar seu novo álbum em 16 de abril, batizado de The Battle at Garden’s Gate. A banda já divulgou também o título de algumas faixas: Age of Machine, My Way Soon, Heat Above, Trip the Light Fantastic, Tears of Rain, The Weight of Dreams e Broken Bells.

Rihanna

Em dezembro de 2019, Rihanna encheu os fãs de esperança ao tuitar que estava ouvindo seu novo disco, mas que se recusava a lançá-lo. Desde então, os fãs estão nesta eterna expectativa para conhecer o novo trabalho. Com a demora, a expectativa pelo lançamento só aumenta. Rihanna, no entanto, tem demonstrado cada vez menos interesse na música, preferindo focar em outros negócios, como sua própria marca de roupas. Caso a artista decida lançá-lo este ano, o álbum tem grandes chances de ser um dos mais importantes do ano.