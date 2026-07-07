🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

De ‘Pantanal’ a ‘Rei do Gado’: relembre as cinco melhores novelas de Benedito Ruy Barbosa

Dramaturgo morreu aos 95 anos, e marcou a televisão brasileira ao se debruçar sobre a vida rural e sagas familiares

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 12h01 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h13
.
Em Rei do Gado, Patrícia Pilar vive Luana, uma bóia-fria que se apaixona por Bruno Mezenga (Divulgação/TV Globo)
Continua após publicidade
De ‘Pantanal’ a ‘Rei do Gado’: relembre as cinco melhores novelas de Benedito Ruy Barbosa Priorize VEJA no Google

Poucos autores ajudaram a moldar a identidade da telenovela brasileira como Benedito Ruy Barbosa, morto aos 95 anos, nesta terça-feira, 7. Em uma televisão historicamente marcada por tramas urbanas, ele fez do campo, das plantações, dos rios, das disputas por terra e das famílias de imigrantes o centro de histórias que atravessaram gerações. Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, consolidou um estilo próprio: novelas em formato de saga, protagonizadas por personagens de forte senso moral, romances quase impossíveis e um olhar atento para a formação cultural do país. Confira, a seguir, as cinco melhores novelas do autor:

Pantanal

Novela Pantanal
Cristiana Oliveira na novela “Pantanal”, da Rede Manchete. (Marcos Rosa/TV Globo)

Lançada em 1990, a novela escrita para a extinta TV Manchete revolucionou a linguagem da televisão ao privilegiar paisagens naturais e gravações externas, e fez do autor um cronista na vida no campo. Protagonizada por personagens icônicos como Juma, José Leôncio e o Velho do Rio, a trama ganhou um remake em 2022, comandado por Bruno Luperi, neto de Benedito.

Renascer 

Em Renascer, de 1993, da Rede Globo, o fazendeiro Zé Inocêncio (Antônio Fagundes) tinha uma relação de ódio com o filho João Pedro (Marcos Palmeira, na foto acima).
Em Renascer, de 1993, da Rede Globo, o fazendeiro Zé Inocêncio (Antônio Fagundes) tinha uma relação de ódio com o filho João Pedro (Marcos Palmeira, na foto acima). (veja.com/VEJA)
Continua após a publicidade

Depois do sucesso de Pantanal, Benedito Ruy Barbosa retornou à Globo para criar Renascer. Ambientado na Bahia, em uma fazenda de produção de cacau, a trama que ganhou remake em 2024 eternizou não apenas personagens como José Inocêncio e Maria Santa, mas também figuras que se tornaram parte do folclore brasileiro, como o Cramulhão na garrafa e o famoso pé de jequitibá que “fechou o corpo” do protagonista. Marco definitivo da dramaturgia rural brasileira, o folhetim integra a lista dos maiores sucesso de audiência da Globo.

Rei do Gado

.
Em Rei do Gado, Patrícia Pilar vive Luana, uma bóia-fria que se apaixona por Bruno Mezenga (Divulgação/TV Globo)

Ao longo da carreira, as sagas familiares tornaram-se a assinatura de Barbosa. Em vez de concentrar a narrativa apenas no presente, Benedito gostava de reconstruir a origem dos conflitos, acompanhando personagens ao longo de décadas e mostrando como escolhas individuais repercutiam nas gerações seguintes. Foi essa estrutura que transformou famílias como os Mezenga e os Berdinazi, de O Rei do Gado, em símbolos da televisão brasileira. A trama também fez história ao discutir a questão dos sem-terras na televisão.

Siga
Continua após a publicidade

Cabocla

Em 2004, a cidadezinha capixaba de Vila da Mata serviu de cenário para a novela Cabocla, da Globo. Os atores Daniel de Oliveira e Vanessa Giácomo protagonizaram a trama.
Em 2004, a cidadezinha capixaba de Vila da Mata serviu de cenário para a novela Cabocla, da Globo. Os atores Daniel de Oliveira e Vanessa Giácomo protagonizaram a trama. (veja.com/VEJA)

Inspirada no romance homônimo de Ribeiro Couto (1898-1963), Cabocla foi exibida pela primeira vez na extinta TV Rio em 1959, e ganhou um primeiro remake em 1979 na Globo, com Gloria Pires e Fábio Jr. nos papéis principais. Coube a Benedito Ruy Barbosa fazer tanto a adaptação de 1979, quanto a de 2004, que teve Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira como os protagonistas. A partir da história de amor de Zuca, uma jovem interiorana simples do Espírito Santo, e Luís Jerônimo, moço rico e filho de um comerciante que cresceu na capital, o folhetim discutiu a disputa de poder de coronéis em zonas rurais do país.

Terra Nostra

Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio em 'Terra Nostra'
Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio em ‘Terra Nostra’ (Acervo TV Globo/Reprodução)

Exibida entre 1999 e 2000, Terra Nostra é uma das novelas mais marcantes da dramaturgia brasileira. Protagonizada por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda, a história acompanha a relação de Giuliana e Matteo, que se apaixonam perdidamente a bordo de um navio imigrante rumo ao solo brasileiro. Através dos personagens, Benedito mergulhou nas raízes da imigração italiana, tema profundamente ligado à sua própria infância, para narrar a formação de uma parte importante da sociedade brasileira.

Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
Benedito Ruy Barbosa
Globo
novela
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).