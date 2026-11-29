. Nas últimas semanas, a Netflix enfrentou uma série de críticas por sua série O Corpo, que acompanha alunas de uma escola católica em um enredo de terror e foi apontada como um desrespeito à fé cristã — com alguns grupos religiosos chegando a pedir sua remoção do catálogo. A coluna GENTE relembra algumas produções que tocaram em temas cristãos e foram duramente criticadas por isso.

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Noé

Dirigido por Darren Aronofsky e estrelado por Russell Crowe, o épico provocou reações negativas entre grupos religiosos por sua interpretação da história bíblica. Até mesmo o jornal oficial do Vaticano, o Avveniere, criticou o filme como uma “oportunidade perdida” e resumiu sua avaliação com a expressão “Noé sem Deus”. Nos Estados Unidos, grupos católicos conservadores argumentaram que o filme desvirtuava o relato bíblico, enquanto países árabes chegaram a proibir a exibição da produção, sob a justificativa de que a história entrava em conflito com o Islã.

A Última Tentação de Cristo

Lançado em 1988, o filme de Martin Scorsese provocou uma das maiores controvérsias religiosas do cinema ao apresentar Jesus diante da possibilidade de recusar os planos de Deus e seguir uma vida comum ao lado de Maria Madalena. A principal questão se dá em uma sequência próxima à crucificação, quando Cristo imagina como teria sido sua existência caso não tivesse atendido ao chamado divino, incluindo um casamento. A representação foi apontada como sendo uma distorção da história bíblica, levando a protestos e críticas de autoridades religiosas.

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Messiah

Produção original da Netflix, a série imagina como a sociedade contemporânea reagiria ao surgimento de uma figura religiosa capaz de mobilizar multidões — muito semelhante à figura de Jesus Cristo. Perseguido pela CIA, o personagem passa a ser visto como um possível Messias, enquanto sua mensagem se espalha pelas redes sociais em um mundo marcado pelas fake news e pelos ciclos intermináveis de notícias. Antes mesmo do lançamento, a série foi alvo de reclamações por parte de cristãos e muçulmanos, que questionaram a maneira como suas crenças eram retratadas.

Eu Vos Saúdo, Maria

A obra de Jean-Luc Godard apresenta uma reimaginação de Maria, mãe de Jesus, no século XX. Na trama, a protagonista trabalha em um posto de gasolina e namora o taxista José. Tudo muda quando um desconhecido chamado Gabriel anuncia que ela ficará grávida. A releitura foi considerada ofensiva pelo papa João Paulo II e provocou críticas de setores católicos, especialmente pela presença de cenas de sexo. No Brasil, o filme chegou a ser proíbido pelo presidente José Sarney, afirmando que a medida era uma forma de assegurar o respeito à fé da maioria da população brasileira.

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Good Omens

A série da Amazon Prime Video acompanha o anjo Aziraphale e o demônio Crowley, que se tornam amigos improváveis em sua trajetória para impedir o apocalipse. Imediatamente após seu lançamento, grupos religiosos passaram a exigir o cancelamento da obra, criticando a retratação de demônios como pessoas normais, a representação de um grupo de feiras satanistas e até mesmo a insatisfação com a voz de Deus, interpretada pela atriz Frances McDormand.

A Primeira Tentação de Cristo

O Porta dos Fundos se tornou conhecido por parodiar passagens bíblicas e personagens relevantes dentro do cristianismo, mas nenhuma produção ganhou tanta repercussão negativa quanto A Primeira Tentação de Cristo, lançada em 2019. Apresentando um Jesus que se descobre gay após sua festa de aniversário de 30 anos, a obra foi criticada por parlamentares de direita, como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e por representantes da Igreja Católica e Evangélica. “Essas pessoas têm anseios tirânicos e autoritários ao querer legislar sobre o que os outros podem ver”, declarou Gregório Duviver, interprete de Jesus, rechaçando as críticas.

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