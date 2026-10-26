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Cultura

De Neymar a Xuxa, como os famosos reagiram à vitória de Lula e derrota de Flávio Bolsonaro

Resultado do segundo turno provocou comemorações e provocações

Por Giovanna Fraguito 26 out 2026, 13h35 | Atualizado em 26 out 2026, 13h57
Neymar e Xuxa
Neymar e Xuxa (Reprodução/Instagram)
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De Neymar a Xuxa, como os famosos reagiram à vitória de Lula e derrota de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

A reeleição de Lula, no domingo, 25, dividiu as celebridades brasileiras nas redes sociais. Com 51,79% dos votos válidos, o petista derrotou Flávio Bolsonaro e conquistou seu quarto mandato presidencial. Enquanto artistas como Xuxa Meneghel, Chico Buarque e Daniela Mercury celebraram o resultado, apoiadores do candidato derrotado manifestaram insatisfação. Entre eles, Neymar, que acabou envolvido em uma provocação do ex-companheiro de Seleção Richarlison.

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O atacante do Tottenham publicou uma montagem feita com inteligência artificial na qual acrescentou o rosto de Lula à tatuagem que tem nas costas, ao lado de Ronaldo Fenômeno, do próprio Richarlison e de Neymar. A imagem chamou a atenção do camisa 10 do Santos, que declarou apoio a Flávio durante a campanha e reagiu à publicação com um emoji de gargalhada

Já Xuxa compartilhou uma imagem com pessoas de diferentes idades e origens, acompanhada da mensagem: “O amor venceu! Nós merecemos. Um mundo melhor pros meus netos e para os seus”. Bruno Gagliasso seguiu o mesmo tom: “Foi um prazer lutar ao lado de vocês. Viva a democracia!”. Bruna Marquezine publicou um vídeo de Lula ao som de É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, de Erasmo Carlos.

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Entre as comemorações (veja vídeo abaixo), uma das cenas que mais repercutiram foi protagonizada por Chico Buarque e Marieta Severo. Separados desde 1996, os dois acompanharam a apuração juntos, ao lado de familiares e amigos, e se abraçaram emocionados após a confirmação do resultado. Em Salvador, Daniela Mercury levou a celebração às ruas, com uma apresentação em trio elétrico no Farol da Barra. “Nós elegemos o maior líder da humanidade atualmente”, escreveu a cantora, em referência a Lula.

Do outro lado, o empresário Roberto Justus e o ex ator e recém-eleito deputado federal Thiago Gagliasso (PL) fizeram publicações críticas ao resultado. Thiago chegou a questionar o desfecho das urnas: “Dá nojo. Não me convence esse resultado!”. Já Ana Paula Siebert compartilhou uma notícia sobre a reação do mercado financeiro e escreveu: “Parabéns aos envolvidos no resultado. Começou”.

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