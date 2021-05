De ‘Lupin 2’ à nacional ‘Dom’, 5 séries para ficar de olho em junho

Equipe de VEJA selecionou cinco séries, entre nacionais e internacionais, que chegam ao Brasil pelas plataformas de streaming durante o mês de junho, e são boas apostas para quem busca entretenimento de qualidade. Confira:

Dom, no Amazon Prime Video

Baseado numa história real, a série policial conta o drama de Victor Dantas (Flavio Tolezani), um ex-policial que dedicou a vida na luta contra as drogas no Rio de Janeiro e que se vê na impensável posição de um pai com um filho viciado, o Pedro Dom do título, vivido com brilho por Gabriel Leone. Dom ganharia as manchetes no começo dos anos 2000 como chefe de uma quadrilha que assaltava residências de luxo. Dirigida por Breno Silveira, a série estreia em 4 de junho.

Sessão de Terapia, no Globoplay

Já consolidada, a série Sessão de Terapia estreia a sua quinta temporada no dia 4 de junho. Na trama, Caio Barone (Selton Mello) é um terapeuta que lida com os problemas dos seus pacientes, mas também enfrenta conflitos pessoais. A nova fase conta com o reforço de Rodrigo Santoro, que dará vida a Davi Greco, o supervisor de Caio na ausência de Sofia (Morena Baccarin). Amigos de longa data, Selton e Santoro não trabalhavam juntos desde 1993, quando contracenaram na novela Olho no Olho.

Continua após a publicidade

Lupin – Parte 2, na Netflix

A sequência do fenômeno francês Lupin chega à Netflix no dia 11 de junho. A primeira metade, lançada em janeiro, foi a produção mais assistida da plataforma no primeiro trimestre, com 76 milhões de reproduções. A nova leva com cinco episódios retoma o plano de vingança de Assane Diop (Omar Sy), agora um dos criminosos mais procurados da França, contra um ricaço que incriminou o seu pai no passado.

Blindspotting, no Starzplay

Dando continuidade ao filme homônimo de 2018, Blindspotting acompanha Ashley (Jasmine Cephas Jones), que, junto do filho, passa a morar com a sogra (Helen Hunt) depois que o parceiro Miles (Rafael Casal) é condenado a cinco anos de prisão. Comédia ácida, a série usa do formato bem humorado – e da dança, elemento artístico de peso na produção – para se dirigir a temas espinhosos, como sistema prisional americano e racismo. Disponível no Starzplay a partir de 13 de junho.

Solos, no Amazon Prime Video

No dia 25 de junho chega à plataforma a nova série antológica Solos, em que cada um dos sete episódios será protagonizado por uma pessoa diferente. No elenco estão nomes de peso queridinhos de Hollywood, como Anne Hathaway, na pele de uma cientista que descobre a viagem no tempo; Hellen Mirren, que fará indagações sobre a vida após passar grande parte dela no espaço; e Uzo Aduba, uma mulher que não consegue ver um mundo seguro após uma grave pandemia. A produção também conta com Morgan Freeman, Dan Stevens, Anthony Mackie, Constance Wu e Nicole Beharie.