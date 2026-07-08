De longas filas a ‘mau gosto’: os problemas no casamento de Taylor Swift

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O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, planejado para ser mágico, foi marcado por problemas. Convidados reclamaram de “mau gosto”, longas filas no buffet, um sistema de classificação de convidados que gerou horas de espera e um tema mal executado com cadeiras de plástico. Até celebridades como Julia Roberts enfrentaram o caos.

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O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce tinha como objetivo ser uma celebração “mágica”, mas nem tudo saiu como esperado. Convidados do evento, que aconteceu no dia 3 de julho, no Madison Square Garden, em Nova York, reclamaram do “mau gosto” e longas filas para o buffet. “Não conseguia acreditar que havia um buffet no casamento do ano. Pareceu-me uma atitude de muito mau gosto”, disse uma convidada ao Daily Mail. Outro acrescentou: “Houve cenas um pouco caóticas em torno das barracas de comida, com todas essas celebridades incríveis tendo que ficar na fila. Não era bem o que esperava. Você sabe que Julia Roberts estava lá. E Steven Spielberg”.

Além disso, existia um sistema que classificava os convidados de “lista A” a “lista D”, de acordo com sua importância para a noiva – e dizia a eles quando deveriam chegar, de acordo com essa classificação. A supermodelo britânica Cara Delevingne, por exemplo, estava no grupo de celebridades de segunda linha, chegando ao Madison Square Garden às 14h30, três horas antes da cerimônia. Os convidados mais importantes chegaram mais próximo do horário da cerimônia, às 17h30. “O ambiente lá dentro estava surpreendentemente caótico. As chegadas foram escalonadas, com pessoas tendo que esperar horas sem nada para fazer. Os coquetéis só começaram a ser servidos às 16h. As pessoas literalmente ficaram ociosas por horas. Se você estivesse no horário das 14h30, não conseguiria nem se distrair checando o celular. Ficaria parado como um bobo”. Todos tiveram que entregar seus celulares ao chegar – e enfrentaram longas filas para recuperá-los no final da noite.

O tema era uma mistura de O Mágico de Oz com Alice no País das Maravilhas. “Sei que todo mundo comentava que estava tudo decorado como um jardim de conto de fadas, mas isso não é verdade. Quando você entrava, algumas das flores, trepadeiras e guirlandas estavam tão mal enroladas nos assentos que mal disfarçavam as cadeiras de plástico estilo estádio. Era tudo muito horrível e de mau gosto. Eles tentaram esconder que era um casamento em um estádio, mas não conseguiram”, disse mais uma fonte do Daily Mail.

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