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Cultura

De Las Vegas a Berlim, o maior perrengue de celebridades em viagens

Coluna GENTE perguntou para as celebridades quais foram os imprevistos

Por Tatiana Moura 25 out 2026, 08h00
Três pessoas em close-up: um homem sorridente de camisa azul à esquerda, uma mulher de cabelo cacheado e regata branca no centro, e uma mulher de cabelo castanho e casaco laranja à direita, sorrindo com os braços cruzados
Bruno Garcia, Sheron Menezes e Regiane Alves (TV Globo/Divulgação)
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Quando se planeja uma viagem, o objetivo é que nada dê errado. Entretanto, na maioria das vezes, acontece alguma coisa que foge dos planos. A coluna GENTE perguntou aos famosos qual foi o maior perrengue durante as férias.

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Carmo de la Vecchia. “Eu estava em Las Vegas, eu ia para Los Angeles e resolvi pegar um ônibus Greyhound. Ele parou numa cidade chamada Barstow, uma cidade minúscula, que tinha uma espécie de uma rodoviária. O ônibus sairia em 15 minutos, eu não sei se eu fiquei 14 minutos ou se eu fiquei 16 minutos, só que eu comi um lanche e quando eu voltei o ônibus tinha ido embora com todas as nossas bagagens, passaporte, meu e do meu marido. E a gente ficou completamente desesperado, a gente não sabia o que fazer. A gente comprou outra passagem e quando a gente chegou em Los Angeles, nossa bagagem estava toda na rodoviária, tudo certinho, ninguém mexeu”.

Kadu Moliterno. “Estava viajando para os Estados Unidos, ia para Las Vegas e estavam os dois com fone de ouvido, tinham acabado de lançar o Walkman. A gente ouvindo música, e o avião parou, a gente desceu, ficou esperando a mala, nada de mala. Eu perguntei para o guarda: ‘Vem cá, como é que faz aqui para chegar nesse atalho?’. Ele falou: ‘Isso é em Las Vegas, nós estamos em Phoenix. Corremos de volta para o voo e o alto falante chamando nossos nomes”.

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Joana de Verona. “Já perdi voo, aeroporto de Paris, indo para Berlim, para o Festival de Berlim, uma confusão e eu acabei perdendo esse”.

Bruno Garcia. “Eu já passei por uma evacuação num hotel em Paris, que era um alarme de incêndio, e foi chato, foi meio assustador, porque é muito comum esses alarmes falsos, que é uma forma de treinar mesmo. Dessa vez eu estava meio que achando que ia acabar, e de repente bateram lá na porta, fomos todos para o saguão do hotel, e no final era um alarme falso mesmo”.

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Regiane Alves. “Um sapato que eu não usava há muito tempo, eu coloquei o sapato, e o sapato abriu e eu estava no meio de uma festa, e aí me descolaram um bom silver tape no sapato, mesmo assim o silver tape rasgou, e eu falei, é melhor ir embora, não vai dar certo”.

Sheron Menezzes. “Quando eu fui para Machu Picchu, que eu subi, escalei tudo aquilo e não conseguia descer porque não tinha corrimão, aí você sobe tudo, aí você tem que descer de bunda. Um medo de cair lá, de se estatelar lá embaixo”.

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