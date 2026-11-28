A estreia de Kieran Culkin em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, que chegou aos cinemas no dia 19 de novembro, traz de volta uma história familiar marcada por conflitos nos bastidores da fama precoce. O ator, que interpreta Caesar Flickerman no novo longa da franquia, cresceu em uma família de artistas e acompanhou de perto os problemas enfrentados pelo irmão mais velho, Macaulay Culkin, que ficou mundialmente conhecido ainda criança com Esqueceram de Mim (1990). Os dois romperam relações com o pai, Christopher “Kit” Culkin, que também administrava as carreiras dos filhos.

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A história dos irmãos Culkin não é isolada entre artistas que começaram a trabalhar ainda criança. Em diferentes épocas, outros nomes conhecidos de Hollywood e do Brasil também enfrentaram conflitos familiares, muitas vezes relacionados ao controle da carreira e à administração do dinheiro. A coluna GENTE selecionou alguns casos:

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Larissa Manoela. Um dos casos mais recentes e conhecidos no Brasil. A atriz começou a trabalhar aos 4 anos e, em 2023, tornou pública a ruptura com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, que administravam sua carreira e dinheiro. Ela revelou que não tinha autonomia do que ganhava e que precisava pedir transferências ao pai até para despesas da rotina. Para encerrar a disputa, abriu mão de um patrimônio que havia acumulado ao longo de 18 anos de trabalho. Desde então, ela não mantém contato com os familiares. O casal, por exemplo, não foi convidado para o casamento da atriz com André Luiz Frambach e descobriu a cerimônia pelas redes sociais.

Drew Barrymore. A atriz começou a atuar ainda bebê e alcançou projeção internacional aos 7 anos, com E.T. – O Extraterrestre (1982). Sua infância, contudo, foi marcada por problemas familiares e pelo contato precoce com ambientes adultos, incentivado pela mãe, Jaid Barrymore. Aos 14 anos, a atriz conseguiu a emancipação legal e passou um período afastada da família. A relação com a mãe ficou estremecida por anos, mas as duas conseguiram reconstruir uma convivência mais pacífica na vida adulta, com limites e períodos de distanciamento.

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Ariel Winter. Conhecida por interpretar Alex Dunphy na série Modern Family aos 11 anos, a atriz também enfrentou uma disputa familiar que chegou à Justiça. Em 2012, sua irmã mais velha, Shanelle Gray, assumiu sua guarda após acusações de abuso físico e emocional contra a mãe, Chrisoula Workman, que negou as alegações. Winter foi emancipada judicialmente em maio de 2015, aos 17 anos. No ano seguinte, afirmou que a decisão foi necessária para conquistar autonomia e assumir o controle da própria vida.

Jackie Coogan (1914-1981). O ator protagonizou um dos episódios mais conhecidos da história de Hollywood. Astro mirim de O Garoto (1921), clássico de Charles Chaplin, ele descobriu na vida adulta que a mãe e o padrasto haviam gastado praticamente toda a fortuna que acumulou trabalhando desde criança. Em 1938, aos 23 anos, processou os familiares e conseguiu uma vitória na Justiça, mas recuperou apenas parte do dinheiro. O caso teve repercussão tão grande que ajudou a impulsionar a criação, na Califórnia, de uma lei que ficou conhecida como Coogan Act, destinada a proteger parte dos rendimentos de artistas menores de idade.

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