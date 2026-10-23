De Jorge Ben Jor a Jorja Smith: Rock The Mountain abre maratona em Itaipava
Festival reúne ícones da música brasileira, estreia da estrela britânica do R&B e estrutura com escultura sustentável de Thomas Dambo em dois fins de semana
O festival Rock The Mountain começa na próxima sexta-feira (30) em Itaipava (RJ) – ao longo de dois finais de semana consecutivos, a serra fluminense será tomada por ícones da música brasileira, além de renomados artistas da cena internacional.
Entre as principais atrações nacionais estão confirmados nomes como Jorge Ben Jor, Anitta, Ivete Sangalo, Paulinho da Viola, projeto Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho), Marcelo D2, Barão Vermelho, entre outros. Dos destaques vindos de fora do país, a performance de Jorja Smith promete ser um dos pontos mais altos do evento, sendo essa a primeira vez que os fãs brasileiros poderão acompanhar de perto a estrela britânica do R&B.
Em 2026, o RTM, reconhecido por sua forte vertente ecológica, também oferece ao público a possibilidade de conferir a estreia na América Latina de uma imponente escultura de troll, com mais de cinco metros de altura, criada pelo artista dinamarquês Thomas Dambo, que confeccionou a obra especialmente para o festival.
Em um formato espelhado, ou seja, com atrações que se repetem nos dois finais de semana, o evento propõe, na prática, a união da música à natureza, liberdade, diversão e gastronomia. Abaixo, confira o line-up completo desta edição:
Sextas-feiras (30/10 e 06/11)
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Jorge Ben Jor
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M.I.A.
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Dexter convida L7NNON e Djonga
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Gaby Amarantos
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Terno Rei
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Melody
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Major RD
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Tássia Reis
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Sued Nunes, Jah-Van, Jéssica Gaspar, Héloa e Fitti
Sábados (31/10 e 07/11)
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Anitta
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Marcelo D2
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Barão Vermelho
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Kevin O Chris
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Leci Brandão
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Duquesa
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Carol Biazin
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O Kannalha
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Claudya, Fran, Falamansa, Ayô Tupinambá, Jadsa, Los Mirlos, Julia Mestre e Mind Enterprises
Domingos (01/11 e 08/11)
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Ivete Sangalo
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Jorja Smith
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Paulinho da Viola
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Timbalada e Afrocidade
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Projeto Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)
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Urias
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FBC
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Gretchen
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Dora Morelenbaum, Marcos Valle, Priscila Senna, Ebony, Filipe Toca, Toni Garrido e Midnight Generation
Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla.