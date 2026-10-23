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Cultura

De Jorge Ben Jor a Jorja Smith: Rock The Mountain abre maratona em Itaipava

Festival reúne ícones da música brasileira, estreia da estrela britânica do R&B e estrutura com escultura sustentável de Thomas Dambo em dois fins de semana

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 18h30
Escultura gigante de um homem barbudo feita de madeira, abraçando um tronco de árvore, com pessoas caminhando em primeiro plano e uma floresta densa ao fundo
Escultura sustentável de Thomas Dambo (.//Divulgação)
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De Jorge Ben Jor a Jorja Smith: Rock The Mountain abre maratona em Itaipava Priorize VEJA no Google

O festival Rock The Mountain começa na próxima sexta-feira (30) em Itaipava (RJ) – ao longo de dois finais de semana consecutivos, a serra fluminense será tomada por ícones da música brasileira, além de renomados artistas da cena internacional.

Entre as principais atrações nacionais estão confirmados nomes como Jorge Ben Jor, Anitta, Ivete Sangalo, Paulinho da Viola, projeto Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho), Marcelo D2, Barão Vermelho, entre outros. Dos destaques vindos de fora do país, a performance de Jorja Smith promete ser um dos pontos mais altos do evento, sendo essa a primeira vez que os fãs brasileiros poderão acompanhar de perto a estrela britânica do R&B.

Em 2026, o RTM, reconhecido por sua forte vertente ecológica, também oferece ao público a possibilidade de conferir a estreia na América Latina de uma imponente escultura de troll, com mais de cinco metros de altura, criada pelo artista dinamarquês Thomas Dambo, que confeccionou a obra especialmente para o festival.

Em um formato espelhado, ou seja, com atrações que se repetem nos dois finais de semana, o evento propõe, na prática, a união da música à natureza, liberdade, diversão e gastronomia. Abaixo, confira o line-up completo desta edição:

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Sextas-feiras (30/10 e 06/11)

  • Jorge Ben Jor

  • M.I.A.

  • Dexter convida L7NNON e Djonga

  • Gaby Amarantos

  • Terno Rei

  • Melody

  • Major RD

  • Tássia Reis

  • Sued Nunes, Jah-Van, Jéssica Gaspar, Héloa e Fitti

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Sábados (31/10 e 07/11)

  • Anitta

  • Marcelo D2

  • Barão Vermelho

  • Kevin O Chris

  • Leci Brandão

  • Duquesa

  • Carol Biazin

  • O Kannalha

  • Claudya, Fran, Falamansa, Ayô Tupinambá, Jadsa, Los Mirlos, Julia Mestre e Mind Enterprises

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Domingos (01/11 e 08/11)

  • Ivete Sangalo

  • Jorja Smith

  • Paulinho da Viola

  • Timbalada e Afrocidade

  • Projeto Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)

  • Urias

  • FBC

  • Gretchen

  • Dora Morelenbaum, Marcos Valle, Priscila Senna, Ebony, Filipe Toca, Toni Garrido e Midnight Generation

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Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla.

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