De Jorge Ben Jor a Jorja Smith: Rock The Mountain abre maratona em Itaipava

O festival Rock The Mountain começa na próxima sexta-feira (30) em Itaipava (RJ) – ao longo de dois finais de semana consecutivos, a serra fluminense será tomada por ícones da música brasileira, além de renomados artistas da cena internacional.

Entre as principais atrações nacionais estão confirmados nomes como Jorge Ben Jor, Anitta, Ivete Sangalo, Paulinho da Viola, projeto Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho), Marcelo D2, Barão Vermelho, entre outros. Dos destaques vindos de fora do país, a performance de Jorja Smith promete ser um dos pontos mais altos do evento, sendo essa a primeira vez que os fãs brasileiros poderão acompanhar de perto a estrela britânica do R&B.

Em 2026, o RTM, reconhecido por sua forte vertente ecológica, também oferece ao público a possibilidade de conferir a estreia na América Latina de uma imponente escultura de troll, com mais de cinco metros de altura, criada pelo artista dinamarquês Thomas Dambo, que confeccionou a obra especialmente para o festival.

Em um formato espelhado, ou seja, com atrações que se repetem nos dois finais de semana, o evento propõe, na prática, a união da música à natureza, liberdade, diversão e gastronomia. Abaixo, confira o line-up completo desta edição:

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Sextas-feiras (30/10 e 06/11)

Jorge Ben Jor

M.I.A.

Dexter convida L7NNON e Djonga

Gaby Amarantos

Terno Rei

Melody

Major RD

Tássia Reis

Sued Nunes, Jah-Van, Jéssica Gaspar, Héloa e Fitti

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Sábados (31/10 e 07/11)

Anitta

Marcelo D2

Barão Vermelho

Kevin O Chris

Leci Brandão

Duquesa

Carol Biazin

O Kannalha

Claudya, Fran, Falamansa, Ayô Tupinambá, Jadsa, Los Mirlos, Julia Mestre e Mind Enterprises

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Domingos (01/11 e 08/11)

Ivete Sangalo

Jorja Smith

Paulinho da Viola

Timbalada e Afrocidade

Projeto Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)

Urias

FBC

Gretchen

Dora Morelenbaum, Marcos Valle, Priscila Senna, Ebony, Filipe Toca, Toni Garrido e Midnight Generation

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Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla.