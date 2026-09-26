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Cultura

De Jade Picon a Valeria Goettert: brasileiras brilham em Londres

Influenciadora estreou em passarela internacional

Por Giovanna Fraguito 26 set 2026, 12h00
Jade Picon, Valeria Goettert e Marcele Dal Cortivo
Jade Picon, Valeria Goettert e Marcele Dal Cortivo (Reprodução/Divulgação)
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A temporada internacional de moda seguiu para Londres com brasileiras em posições de destaque nas passarelas. Jade Picon, 24, fez sua estreia em uma semana de moda internacional, enquanto as gaúchas Valeria Goettert, 22, e Marcele Dal Cortivo, 32, integraram os desfiles de duas das apresentações mais aguardadas da edição: Mulberry e McQueen. As duas grifes retornaram ao calendário oficial da London Fashion Week nesta temporada.

Jade Picon, 24, desfilou na última segunda-feira, 21, para a grife grega Di Petsa, no último dia da Semana de Moda de Londres. A influenciadora integrou o casting de Holy Milk, coleção de primavera-verão 2027 assinada por Dimitra Petsa, e surgiu com um vestido preto recortado, acompanhado de correntes e joias douradas. Foi a primeira vez de Jade em uma passarela fora do Brasil, ela já havia desfilado para a Ellus no São Paulo Fashion Week, em 2022.

Valeria Goettert, 22, trocou a rotina na agricultura e no cuidado de animais em uma fazenda de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, pelas principais passarelas do mundo. No último domingo, 20, a modelo desfilou para a Mulberry, que retornou à Semana de Moda de Londres após quase uma década e apresentou a primeira coleção de Christopher Kane como diretor criativo da casa. “Nasci no campo, valorizo minhas raízes e o contato com a natureza”, afirmou Valeria. Revelada pela JOY Management, ela já coleciona trabalhos para Dior, Chanel, Valentino, Carolina Herrera, Armani e Issey Miyake.

Marcele Dal Cortivo, 32, também gaúcha, de Marau, desfilou para a McQueen, que voltou ao calendário londrino sob o comando de Seán McGirr. A relação da brasileira com a grife, porém, vai além das passarelas: há dois anos, ela ocupa o posto de modelo de prova da casa em Londres, tendo peças criadas e ajustadas em seu corpo durante o desenvolvimento das coleções. Marcele, que novamente integrou o casting da McQueen nesta temporada, acumula trabalhos para Stella McCartney, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Celine, Maison Margiela e Giorgio Armani.

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