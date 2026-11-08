🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

De Jack Nicholson a Lídia Brondi, os atores que optaram por fugir dos holofotes

Estrelas do cinema e televisão decidiram viver nos bastidores

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 20h00
À esquerda, o ator Jack Nicholson sorri, com barba e cabelos grisalhos. À direita, uma mulher de cabelos castanhos curtos e franja, usando blusa preta, olha para frente com expressão séria
Jack Nicholson e Lídia Brondi (Kevork Djansezian/Getty Images/Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
De Jack Nicholson a Lídia Brondi, os atores que optaram por fugir dos holofotes Priorize VEJA no Google

“Desapareceu”. A declaração de Michael Douglas sobre o atual momento de Jack Nicholson, de 89 anos, resume a escolha de alguns nomes que fizeram sucesso no cinema e televisão de se afastar da fama. Em uma rara atualização sobre o amigo, durante um evento no País de Gales, em 26 de outubro, Douglas afirmou que o astro de O Iluminado não trabalha mais, mas está bem. “Ainda o vejo. Ele fica ali perto de casa, andando de chinelos. Acontece. Ele merece”, contou. Nicholson não aparece em um filme desde Como Você Sabe (2010) e, embora nunca tenha anunciado oficialmente a aposentadoria, passou a fazer raríssimas aparições públicas.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

No entanto, a decisão de deixar a indústria do entretenimento não é exclusividade do astro americano. Tanto no Brasil e quanto no exterior, atores que protagonizaram produções de sucesso também trocaram os holofotes por uma rotina reservada, novos projetos profissionais ou dedicação à família. A coluna GENTE reuniu alguns nomes:

Continua após a publicidade

Ana Paula Arósio. Protagonista de novelas como Hilda Furacão (1998) e Terra Nostra (1999), a atriz de 51 anos está afastada da televisão desde 2010, quando participou da série Na Forma da Lei. Desde então, passou a viver longe da exposição pública. Desde 2015, mora na Inglaterra com o marido, Henrique Plombon Pinheiro, e mantém uma rotina discreta, ligada também à criação de cavalos. Em 2025, surpreendeu o público ao estrelar publicidade na televisão.

Siga
A atriz Ana Paula Arosio na coletiva de imprensa da minissérie 'Na Forma da Lei', da rede Globo
A atriz Ana Paula Arosio na coletiva de imprensa da minissérie ‘Na Forma da Lei’, da rede Globo (Renato Rocha Miranda/Rede Globo/VEJA)
Continua após a publicidade

Bridget Fonda. Musa dos anos 1990, ela preferiu abandonar a carreira no auge da popularidade. Filha do ator Peter Fonda e sobrinha de Jane Fonda, ela ficou conhecida por filmes como O Poderoso Chefão 3 (1990), Mulher Solteira Procura (1992) e Jackie Brown (1997). Seu último trabalho foi a produção televisiva A Rainha da Neve (2002). Depois disso, decidiu se dedicar à vida familiar ao lado do compositor Danny Elfman, com quem se casou em 2003 e teve um filho, Oliver, em 2005. Em 2023, questionada sobre a possibilidade de voltar a atuar, respondeu que não pretendia retomar a carreira: “É bom demais ser uma pessoa comum”. Aos 62 anos, continua fazendo raras aparições em Los Angeles.

Divisão de imagem: à esquerda, uma mulher loira de meia-idade sorri, usando um vestido estampado e brincos dourados, com um fundo branco e logo de filme. À direita, uma mulher de cabelos grisalhos e óculos claros sorri, saindo de um carro azul, vestindo camisa listrada e bolsa marrom
Bridget Fonda em 2009 e em 2025 (./Getty Images)
Continua após a publicidade

Erik Marmo. Galã de novelas como Mulheres Apaixonadas (2003) e Alma Gêmea (2005), ele deixou o mercado televisivo brasileiro e partiu para recomeçar a carreira nos Estados Unidos. O ator se mudou para Los Angeles em 2014 com a mulher, a modelo Larissa Burnier, e os dois filhos. Desde então, ficou distante das novelas brasileiras, embora tenha participado de produções americanas e diversificado suas atividades profissionais. Em entrevistas, o ator já afirmou que passou a apresentar programas, fazer dublagens, gerenciar redes sociais, entre outras tarefas. Recentemente, ele voltou aos noticiários, mas longe do campo profissional. Em setembro, Marmo repercutiu ao ter sua casa em Beverly Hills destruída por um incêndio.

Montagem de dois homens brancos sorrindo, lado a lado. À esquerda, um homem de meia-idade com cabelo castanho ondulado e barba rala. À direita, um homem mais jovem com cabelo castanho encaracolado e olhos azuis. Ambos vestem camisetas azuis.
Erik Marmo (Instagram/TV Globo/Reprodução)
Continua após a publicidade

Lídia Brondi. A ex-atriz de 65 anos protagonizou uma das mudanças de trajetória mais emblemáticas da televisão. Conhecida por personagens em novelas como Dancin’ Days (1978), Roque Santeiro (1985) e Vale Tudo (1988), a atriz encerrou a carreira em 1990, depois de Meu Bem, Meu Mal. Em vez de continuar na dramaturgia, formou-se em Psicologia e passou a trabalhar como psicoterapeuta. Casada com o ator Cássio Gabus Mendes desde 1991, mantém uma vida reservada e raramente aparece em público.

Lídia Brondi em 'Vale Tudo' e atualmente, fora das câmeras
Lídia Brondi em ‘Vale Tudo’ e atualmente, fora das câmeras (./Reprodução)
Continua após a publicidade

Rick Moranis. Lembrado por produções de sucesso na década de 1980, como Os Caça-Fantasmas (1984), A Pequena Loja de Horrores (1986) e Querida, Encolhi as Crianças (1989), Moranis foi outro ator que deixou uma lacuna na comédia norte-americana. Depois da morte da mulher, em 1991, ele reduziu drasticamente os trabalhos para cuidar dos dois filhos e depois passou a recusar convites de Hollywood. A pausa, no entanto, pode chegar ao fim. Aos 73 anos, Moranis foi escalado para a comédia Spaceballs: The New One (ainda sem título em português), previsto para 2027. A produção é continuação do clássico S.O.S – Tem um Louco Solto no Espaço (1987).

Homem de meia-idade, cabelos castanhos curtos e óculos de armação marrom, sorri levemente para a câmera. Ele veste um terno escuro e camisa azul clara, com uma gravata preta. Ao fundo, parcialmente visíveis, estão outras pessoas e um letreiro vermelho em fundo escuro
Ator Rick Moranis (Gabe Ginsberg/Getty Images)
Publicidade
TAGS:
atriz
Gente
Hollywood
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).