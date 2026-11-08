De Jack Nicholson a Lídia Brondi, os atores que optaram por fugir dos holofotes

“Desapareceu”. A declaração de Michael Douglas sobre o atual momento de Jack Nicholson, de 89 anos, resume a escolha de alguns nomes que fizeram sucesso no cinema e televisão de se afastar da fama. Em uma rara atualização sobre o amigo, durante um evento no País de Gales, em 26 de outubro, Douglas afirmou que o astro de O Iluminado não trabalha mais, mas está bem. “Ainda o vejo. Ele fica ali perto de casa, andando de chinelos. Acontece. Ele merece”, contou. Nicholson não aparece em um filme desde Como Você Sabe (2010) e, embora nunca tenha anunciado oficialmente a aposentadoria, passou a fazer raríssimas aparições públicas.

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No entanto, a decisão de deixar a indústria do entretenimento não é exclusividade do astro americano. Tanto no Brasil e quanto no exterior, atores que protagonizaram produções de sucesso também trocaram os holofotes por uma rotina reservada, novos projetos profissionais ou dedicação à família. A coluna GENTE reuniu alguns nomes:

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Ana Paula Arósio. Protagonista de novelas como Hilda Furacão (1998) e Terra Nostra (1999), a atriz de 51 anos está afastada da televisão desde 2010, quando participou da série Na Forma da Lei. Desde então, passou a viver longe da exposição pública. Desde 2015, mora na Inglaterra com o marido, Henrique Plombon Pinheiro, e mantém uma rotina discreta, ligada também à criação de cavalos. Em 2025, surpreendeu o público ao estrelar publicidade na televisão.

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Bridget Fonda. Musa dos anos 1990, ela preferiu abandonar a carreira no auge da popularidade. Filha do ator Peter Fonda e sobrinha de Jane Fonda, ela ficou conhecida por filmes como O Poderoso Chefão 3 (1990), Mulher Solteira Procura (1992) e Jackie Brown (1997). Seu último trabalho foi a produção televisiva A Rainha da Neve (2002). Depois disso, decidiu se dedicar à vida familiar ao lado do compositor Danny Elfman, com quem se casou em 2003 e teve um filho, Oliver, em 2005. Em 2023, questionada sobre a possibilidade de voltar a atuar, respondeu que não pretendia retomar a carreira: “É bom demais ser uma pessoa comum”. Aos 62 anos, continua fazendo raras aparições em Los Angeles.

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Erik Marmo. Galã de novelas como Mulheres Apaixonadas (2003) e Alma Gêmea (2005), ele deixou o mercado televisivo brasileiro e partiu para recomeçar a carreira nos Estados Unidos. O ator se mudou para Los Angeles em 2014 com a mulher, a modelo Larissa Burnier, e os dois filhos. Desde então, ficou distante das novelas brasileiras, embora tenha participado de produções americanas e diversificado suas atividades profissionais. Em entrevistas, o ator já afirmou que passou a apresentar programas, fazer dublagens, gerenciar redes sociais, entre outras tarefas. Recentemente, ele voltou aos noticiários, mas longe do campo profissional. Em setembro, Marmo repercutiu ao ter sua casa em Beverly Hills destruída por um incêndio.

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Lídia Brondi. A ex-atriz de 65 anos protagonizou uma das mudanças de trajetória mais emblemáticas da televisão. Conhecida por personagens em novelas como Dancin’ Days (1978), Roque Santeiro (1985) e Vale Tudo (1988), a atriz encerrou a carreira em 1990, depois de Meu Bem, Meu Mal. Em vez de continuar na dramaturgia, formou-se em Psicologia e passou a trabalhar como psicoterapeuta. Casada com o ator Cássio Gabus Mendes desde 1991, mantém uma vida reservada e raramente aparece em público.

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Rick Moranis. Lembrado por produções de sucesso na década de 1980, como Os Caça-Fantasmas (1984), A Pequena Loja de Horrores (1986) e Querida, Encolhi as Crianças (1989), Moranis foi outro ator que deixou uma lacuna na comédia norte-americana. Depois da morte da mulher, em 1991, ele reduziu drasticamente os trabalhos para cuidar dos dois filhos e depois passou a recusar convites de Hollywood. A pausa, no entanto, pode chegar ao fim. Aos 73 anos, Moranis foi escalado para a comédia Spaceballs: The New One (ainda sem título em português), previsto para 2027. A produção é continuação do clássico S.O.S – Tem um Louco Solto no Espaço (1987).