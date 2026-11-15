De Ibiza à Sapucaí: Franky Rizardo é atração de camarote no Carnaval 2027

O DJ e produtor holandês Franky Rizardo, um dos nomes do circuito internacional de música eletrônica, é a primeira atração confirmada para o Carnaval de 2027 do Camarote Alma Rio, na Marquês de Sapucaí. Conhecido pelo repertório de house e groove, o artista reuniu 15 mil pessoas no Ziggo Dome, em Amsterdã, no início deste ano, com ingressos esgotados para a apresentação de seu projeto More To Life.

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Rizardo também é responsável pela FLOW, série de festas criada em 2015 que passou por cidades como Nova York, Miami e Medellín e ganhou uma residência no Pacha Ibiza em 2026. A chegada do holandês à Sapucaí reforça a aposta do camarote na música eletrônica internacional. Desde a estreia, em 2025, o espaço já recebeu DJs como Fatboy Slim, Black Coffee, Adam Port e Jamie Jones, além de artistas brasileiros como Seu Jorge e Marcelo D2.

Em sua terceira edição, o Alma Rio ocupará novamente o Setor 2 da Sapucaí, com 3 mil metros quadrados distribuídos em três andares. O projeto é comandado por Guga Pereira, Wilson Anastácio, Alessandra Pirotelli e Marcelo Fonseca.

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