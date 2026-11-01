De Giovanna Antonelli a Wagner Moura: o empresário por trás das viagens de luxo de famosos

Uma conta superior a 1 milhão de reais, um jatinho fretado em menos de 24 horas e uma viagem à Itália planejada para surpreender Giovanna Antonelli. Esses são alguns dos bastidores da rotina de Gustavo França, 50 anos, empresário do setor de turismo de luxo que já atendeu artistas como Wagner Moura, Alice Braga, Vanessa Giácomo e Marina Sena. À frente da Viphouses Travel & Experience, empresa especializada em viagens e experiências exclusivas, ele também coordenou a logística de integrantes do elenco e da produção de O Agente Secreto no Oscar 2026, em Los Angeles. Entre os pedidos que recebe de clientes milionários estão operações de última hora, hospedagens para grupos e tentativas de acesso a eventos disputados, como o Met Gala.

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Em conversa com a coluna GENTE, França lembra que um dos episódios mais trabalhosos aconteceu durante o Carnaval, quando um cliente, ex-presidente de uma multinacional, telefonou às 17h de uma segunda-feira para pedir um jatinho com destino a Trancoso (BA). “Em menos de 24 horas tive que achar uma vila em Trancoso que hospedasse todo mundo, abastecer a casa, orientar a equipe e ainda achar um jatinho”, conta. Na manhã seguinte, o grupo encontrou a aeronave preparada, com champanhe, águas lacradas com as iniciais de cada passageiro e chocolates.

Entre os trabalhos com famosos está a viagem organizada para Giovanna Antonelli. Segundo Gustavo, Leonardo Nogueira, marido da atriz, o procurou em 2025 para preparar uma surpresa para ela. Conhecendo a ascendência italiana da artista e seu interesse por vinhos e gastronomia, o empresário montou um roteiro de uma semana pelo Piemonte, com uma experiência de colheita de trufas e hospedagem no Relais San Maurizio. A viagem terminou em Milão, na Casa Rocco Forte, que havia acabado de abrir. “Ele queria fazer uma surpresa para ela. Daí pensei: Giovanna tem ascendência italiana, adora tomar vinhos e ama uma boa gastronomia”, conta. Sobre o encerramento do roteiro, acrescenta: “Foi para ela conhecer em primeira mão. Foi um sucesso”

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Criada em 2015, a Viphouses também atua em operações ligadas ao Festival de Cannes, ao Grammy Latino e à Bienal de Veneza. No Oscar de 2026, o trabalho com a equipe de O Agente Secreto envolveu hospedagens, passagens aéreas, transfers, coletivas de imprensa e compromissos relacionados à premiação, além da logística de convidados que viajaram de diferentes países.

Formado em Turismo e Hotelaria, com especialização em hotelaria de luxo pela USP e MBA em Marketing, Gustavo criou a empresa depois de perceber que casas sofisticadas nem sempre ofereciam a estrutura de serviço dos melhores hotéis. Hoje, afirma que os clientes esperam um atendimento que leve em conta hábitos e preferências pessoais. “Não basta chegar a um lugar e ser tratado como VIP. Ele quer que o hotel saiba o que ele gosta de comer, suas preferências de leitura, seus hobbies, costumes”, explica o empresário, que não tem planos de parar: “O Turismo é um caminho sem fim, ainda quero conhecer muitos lugares, fazer operações que tragam um legado para meus colegas e, com certeza, trabalhar em projetos juntos com pessoas que admiro do Brasil e do exterior como Anitta, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Celine Dion e Nicole Kidman”.

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