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Conhecido por papéis marcantes, o ator Mário Gomes enfrenta um momento delicado com dificuldades financeiras e problemas judiciais. Ele foi condenado a pagar pela ocupação irregular de sua antiga mansão e, após tentativas frustradas na política, chegou a pedir doações públicas para cobrir despesas básicas. Uma trajetória recente de desafios.

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Conhecido por atuações marcantes na teledramaturgia nacional, o ator Mário Gomes enfrenta um momento de dificuldades financeiras e problemas judiciais, como mostra a coluna Gente. Ele foi condenado a pagar uma taxa por ter ocupado de forma irregular sua antiga mansão no Joá, Zona Sudoeste do Rio, entre 2011 e 2024. O artista, que está afastado das produções de televisão desde 2018, teve sua trajetória recente marcada por tentativas frustradas de ingressar na política e por relatos públicos sobre a escassez de renda para cobrir despesas básicas.

Apontado no passado como um dos mais conhecidos atores da televisão brasileira, Gomes deixou os trabalhos em novelas no ano de 2018. Sua última participação na área foi uma aparição especial na trama Tempo de Amar. A partir desse momento, o profissional reduziu a presença em produções dramatúrgicas e passou a buscar novos caminhos profissionais, migrando o foco de sua atuação pública para o cenário eleitoral nos anos seguintes.

Como foram as empreitadas políticas do ator?

O profissional da teledramaturgia investiu na carreira política em três pleitos diferentes na cidade do Rio de Janeiro. Gomes concorreu ao cargo de deputado estadual em 2022, disputou a vaga de vereador carioca em 2024 e candidatou-se a deputado federal em 2026. Em nenhuma das três tentativas eleitorais o candidato obteve sucesso nas urnas, ficando sem ocupar cargos eletivos no período.

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Qual é a situação econômica relatada por Gomes?

Em meio a derrotas políticas e ações judiciais, o artista declarou ter sofrido forte impacto financeiro. Nas redes sociais, chegou a pedir doações financeiras aos seguidores. Em declaração pública, Gomes afirmou: “Esse ano perdi todo meu dinheiro. Achei que ia dar, e tal… Mas tenho recebido muitas sugestões de seguidores falando para eu fazer uma vaquinha pedindo 10 reais de cada um. R$ 10 não digo, mas qualquer quantia”. Ele revelou ainda que enfrentava escassez de renda inclusive para a compra de alimentos.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.