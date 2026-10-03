De Fernanda Montenegro a Julianne Moore: 10 filmes para assistir no Festival do Rio

O Festival do Rio chega à 28ª edição nesta quinta-feira, 1º, com uma programação que mistura alguns dos maiores nomes do cinema brasileiro a estrelas internacionais. Fernanda Montenegro, Gloria Pires, Tony Ramos, Ney Matogrosso e Marcos Palmeira dividem espaço com Penélope Cruz, Glenn Close e Julianne Moore. Ao todo, a Première Brasil reúne mais de 100 produções nacionais, enquanto as mostras internacionais trazem filmes que passaram por Cannes, Berlim, Toronto e outros dos principais festivais do mundo.

1. Fernanda — Uma das presenças mais aguardadas é a de Fernanda Montenegro, 96, protagonista do documentário dirigido pelo próprio neto, Pedro Waddington, 26. O filme acompanha os trabalhos recentes da atriz e recua no tempo para reconstruir seus mais de oitenta anos de trajetória nos palcos e nas telas. A relação familiar também entra em cena, com registros inéditos e momentos de bastidores captados de perto por Pedro. A première acontece no dia 8 de outubro, às 19h15, no Cine Odeon.

2. Se Eu Fosse Você 3 — Quase duas décadas depois do último longa da franquia, Gloria Pires e Tony Ramos voltam aos papéis de Helena e Cláudio. Desta vez, a filha do casal, Bia, já é adulta e casada, até que uma nova troca de corpos volta a bagunçar a família. Cleo Pires, Dan Ferreira, Rafael Infante e Rosi Campos também estão no elenco do filme dirigido por Anita Barbosa. A première mundial acontece no dia 2 de outubro, às 21h45, no Cine Odeon.

3. Ney por Trás das Máscaras — Depois de ganhar uma cinebiografia de sucesso nos cinemas, Ney Matogrosso, 85, agora aparece como ele mesmo diante das câmeras. Dirigido por Esmir Filho e Thais Guisasola, o documentário acompanha o cantor durante a preparação para o desfile da Imperatriz Leopoldinense e usa os bastidores do Carnaval para revisitar sua trajetória, suas escolhas e as diferentes personas construídas ao longo de mais de cinquenta anos de carreira. A première mundial acontece no dia 3 de outubro, às 21h45, no Cine Odeon.

4. Sedução — Marcos Palmeira não está apenas diante das câmeras. O ator divide a direção com Zelito Viana e interpreta Paulo Martins, um astro de novelas obrigado a retornar à Amazônia depois da morte do pai, com quem não falava havia trinta anos. Dira Paes, Camila Morgado e Mel Muzillo completam o elenco. A première latino-americana acontece no dia 10 de outubro, às 16h45, no Estação Claro Gávea.

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5. 100 Dias — Responsável por sucessos como Rio e filmes da franquia A Era do Gelo, Carlos Saldanha volta ao Brasil para contar a travessia de Amyr Klink pelo Atlântico Sul em um barco a remo. Filipe Bragança interpreta o navegador. Felipe Camargo, João Vitor Silva e Martha Nowill também aparecem na produção. A première mundial, que será a gala brasileira de encerramento, acontece no dia 10 de outubro, às 19h30, no Cine Odeon.

6. Feito Pipa — Depois de passar por Berlim e Gramado, o filme de Allan Deberton chega ao Rio com Lázaro Ramos no elenco. A trama acompanha Gugu, um menino que sonha em ser jogador de futebol e tenta permanecer ao lado da avó em vez de ir morar com o pai. O longa, escolhido para representar o Brasil no Oscar, conquistou dois prêmios em Berlim e outros cinco no Festival de Gramado deste ano, antes de entrar na programação Hors Concours do Rio. A primeira exibição acontece no dia 6 de outubro, às 21h15, no Centro Cultural FGV.

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7. Medley — Mel Maia e Mariana Lima integram o elenco do novo filme de Ana Luiza Azevedo. A história acompanha Lola, uma adolescente nadadora que carrega a ausência misteriosa do pai e uma relação turbulenta com a mãe. Depois de uma briga, ela passa as férias longe de casa e começa a confrontar memórias e traumas antigos. O longa faz parte da mostra Nova Geração e terá sua primeira sessão no dia 8 de outubro, às 21h, no Centro Cultural FGV.

8. Rosebush Pruning — O cearense Karim Aïnouz, 60, retorna ao Festival do Rio comandando um elenco internacional de peso. Elle Fanning, Pamela Anderson, Riley Keough e Jamie Bell estrelam o drama sobre uma família rica e disfuncional confinada em uma mansão na Catalunha. O filme teve estreia mundial na competição oficial do Festival de Berlim e marca mais uma incursão internacional do diretor de A Vida Invisível. A première brasileira acontece no dia 3 de outubro, às 19h45, no Cine Odeon.

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9. A Bola Preta — Responsável pela abertura do festival, o longa espanhol coloca Penélope Cruz e Glenn Close entre os nomes de maior peso da programação. Dirigido por Javier Calvo e Javier Ambrossi, o filme acompanha três homens gays em diferentes períodos da história espanhola e foi premiado pela direção no Festival de Cannes. A première brasileira acontece no dia 1º de outubro, no Cine Odeon, durante a Gala de Abertura do festival.

10. A Grande Estreia — Julianne Moore lidera a nova comédia dirigida por Jesse Eisenberg. Ela interpreta uma dona de casa que consegue uma pequena participação em uma peça comunitária e transforma o papel aparentemente insignificante em uma obsessão. Paul Giamatti, Halle Bailey e o próprio Eisenberg aparecem no elenco, enquanto Emma Stone está entre os produtores. A primeira exibição acontece no dia 6 de outubro, às 19h30, no Cine Odeon.

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