Em meio ao engajamento dos vídeos de um influenciador paranaense que diz ter gravado um ovni perto de casa, a coluna GENTE traz vários artistas famosos que já afirmaram, em algum momento, ter tido experiências que interpretam como “encontros ou abduções” por extraterrestres. Em muitos casos, vale lembrar, os relatos são controversos e não há evidências que os confirmem. Alguns exemplos conhecidos que vêm de artistas internacionais:

Sammy Hagar — O músico afirmou ter tido contatos com seres extraterrestres e descreveu uma experiência que interpretou como uma abdução.

— O músico afirmou ter tido contatos com seres extraterrestres e descreveu uma experiência que interpretou como uma abdução. Miley Cyrus — Contou em entrevista que viu um objeto estranho no céu e que teve uma experiência que a deixou convencida da existência de vida extraterrestre.

— Contou em entrevista que viu um objeto estranho no céu e que teve uma experiência que a deixou convencida da existência de vida extraterrestre. Kesha — Já declarou ter presenciado fenômenos que considera ligados a extraterrestres e até produziu conteúdos sobre o tema.

— Já declarou ter presenciado fenômenos que considera ligados a extraterrestres e até produziu conteúdos sobre o tema. Demi Lovato — Tornou-se uma das celebridades mais associadas à ufologia nos últimos anos. Afirma acreditar em contatos extraterrestres e participou de investigações sobre o assunto.

— Tornou-se uma das celebridades mais associadas à ufologia nos últimos anos. Afirma acreditar em contatos extraterrestres e participou de investigações sobre o assunto. Robbie Williams — Disse ter visto OVNIs diversas vezes e chegou a interromper projetos musicais para se dedicar ao estudo da ufologia.

— Disse ter visto OVNIs diversas vezes e chegou a interromper projetos musicais para se dedicar ao estudo da ufologia. Fran Drescher — A estrela de The Nanny afirmou que ela e o ex-marido teriam sido abduzidos por extraterrestres quando eram jovens.

— A estrela de afirmou que ela e o ex-marido teriam sido abduzidos por extraterrestres quando eram jovens. Olivia Newton-John — Declarou acreditar ter visto uma nave extraterrestre durante a juventude.

Já entre os artistas brasileiros que falaram publicamente sobre extraterrestres, OVNIs ou vida fora da Terra, os casos mais interessantes vêm a seguir:

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

Baby do Brasil – A relação dela com o tema costuma ser mais espiritual e mística do que ufológica. Em conversa recente com o programa da coluna GENTE, Baby falou sobre dimensões espirituais, profecias, fenômenos sobrenaturais e a possibilidade de inteligências além da experiência humana.

A relação dela com o tema costuma ser mais espiritual e mística do que ufológica. Em conversa recente com o programa da coluna GENTE, Baby falou sobre dimensões espirituais, profecias, fenômenos sobrenaturais e a possibilidade de inteligências além da experiência humana. Elba Ramalho – Em 2001, durante um congresso de ufologia em Curitiba, afirmou que acreditava ter sido abduzida por extraterrestres, embora não soubesse exatamente quando isso teria ocorrido. Ela também declarou que seres extraterrestres teriam implantado um “chip” em seu corpo e relatou experiências envolvendo OVNIs vistos no Rio de Janeiro.

– Em 2001, durante um congresso de ufologia em Curitiba, afirmou que acreditava ter sido abduzida por extraterrestres, embora não soubesse exatamente quando isso teria ocorrido. Ela também declarou que seres extraterrestres teriam implantado um “chip” em seu corpo e relatou experiências envolvendo OVNIs vistos no Rio de Janeiro. Jorge Vercillo – É provavelmente o caso mais explícito dos últimos anos. Em entrevista também ao programa da coluna, afirmou que teve contato com fenômenos que interpreta como extraterrestres.

É provavelmente o caso mais explícito dos últimos anos. Em entrevista também ao programa da coluna, afirmou que teve contato com fenômenos que interpreta como extraterrestres. Zé Ramalho – Há décadas demonstra interesse por ufologia. Já relatou ter visto o que descreveu como uma enorme “nave-mãe” no céu quando era jovem e incorporou temas cósmicos e extraterrestres em diversas músicas e entrevistas.

Há décadas demonstra interesse por ufologia. Já relatou ter visto o que descreveu como uma enorme “nave-mãe” no céu quando era jovem e incorporou temas cósmicos e extraterrestres em diversas músicas e entrevistas. Xuxa Meneghel – Já comentou em entrevistas sobre acreditar na existência de vida extraterrestre e em fenômenos que considera difíceis de explicar, tornando-se uma das celebridades brasileiras mais associadas ao tema.

Já comentou em entrevistas sobre acreditar na existência de vida extraterrestre e em fenômenos que considera difíceis de explicar, tornando-se uma das celebridades brasileiras mais associadas ao tema. Yasmin Brunet – Ela afirma acreditar em extraterrestres, já disse ter visto OVNIs em mais de uma ocasião e relatou experiências que considera ligadas ao fenômeno. Em maio voltou a repercutir o assunto ao afirmar nas redes sociais que existiriam ETs vivendo na Terra disfarçados de humanos.

Ela afirma acreditar em extraterrestres, já disse ter visto OVNIs em mais de uma ocasião e relatou experiências que considera ligadas ao fenômeno. Em maio voltou a repercutir o assunto ao afirmar nas redes sociais que existiriam ETs vivendo na Terra disfarçados de humanos. Fiuk — Afirmou ter visto um objeto que interpretou como uma nave, em relato envolvendo seu pai, Fabio Junior .

— Afirmou ter visto um objeto que interpretou como uma nave, em relato envolvendo seu pai, . Carlos Vereza — um dos artistas mais enfáticos sobre o tema, afirmando ter visto diversos discos voadores.

Continua após a publicidade