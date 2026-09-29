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Cultura

De Clara a Adriana: as grandes viradas das mocinhas na televisão

Cena desta segunda-feira, 28, repete fórmula clássica das novelas

Por Giovanna Fraguito 29 set 2026, 07h00 | Atualizado em 29 set 2026, 10h44
Mulher de cabelos ruivos ondulados, maquiagem escura e batom vermelho, usando uma gola branca com detalhes brilhantes, olhando diretamente para a câmera, com fundo avermelhado desfocado
Letícia Colin como Adriana em 'Quem Ama Cuida' (Victor Antunes/TV Globo)
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Em Quem Ama Cuida, Adriana (Letícia Colin) foi apresentada por Nancy (Jeniffer Nascimento) como a nova sócia da A. Brandão Joias nesta segunda-feira, 28. Diante do choque de Pilar (Isabel Teixeira) e dos demais Brandão, a mocinha surge em sua nova fase, rica e em posição de poder dentro da empresa. A reviravolta é uma das fórmulas mais tradicionais do folhetim. Depois de capítulos de humilhação, prisão ou perda de dinheiro, chega o momento em que ela retorna para encarar quem a derrubou. Adriana entra agora para uma lista que tem algumas cenas já clássicas da televisão.

Clara, de O Outro Lado do Paraíso — Internada à força em um hospício por Sophia (Marieta Severo), Clara (Bianca Bin) passou dez anos afastada do filho antes de escapar e ressurgir milionária. Sua reaparição diante dos inimigos rendeu uma das frases mais lembradas da novela: “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”.

Ana Francisca, de Chocolate com Pimenta — Humilhada pela elite de Ventura quando ainda era uma jovem pobre, Ana (Mariana Ximenes) deixou a cidade e retornou sete anos depois completamente transformada. Rica, elegante e acionista majoritária da fábrica de chocolates, voltou justamente para acertar as contas com quem havia debochado dela.

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Nina, de Avenida Brasil — Abandonada ainda criança em um lixão por Carminha (Adriana Esteves), Rita cresceu na Argentina e retornou ao Brasil como Nina (Débora Falabella), disposta a destruir a antiga madrasta. Infiltrada na mansão como cozinheira, ela virou o jogo ao descobrir provas contra Carminha.

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Maria da Paz, de A Dona do Pedaço — A boleira vivida por Juliana Paes construiu um império, perdeu a mansão e a fábrica em meio às armações da própria filha e precisou voltar a vender bolos para sobreviver. Depois, venceu um reality culinário, tornou-se milionária novamente e recuperou a Bolos da Paz.

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