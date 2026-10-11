De Christian Bale a Nicole Kidman: astros que deixaram a vaidade de lado por trabalho

Quem foi aos cinemas assistir a Digger se surpreendeu com a transformação de Tom Cruise para viver o protagonista. Conhecido por ser um galã das telonas, o astro de 64 anos ficou irreconhecível no papel de um magnata do petróleo na produção de Alejandro González Iñárritu. Careca, acima do peso e com dentes postiços, o ator abriu mão da imagem tradicional de bonitão para se dedicar ao personagem. Relembre outros atores que deixaram a vaidade de lado e mudaram radicalmente a aparência para viver seus papéis.

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Charlize Theron – Monster: Desejo Assassino

Dona de uma beleza marcante, a atriz sul-africana apareceu irreconhecível como a serial killer Aileen Wuornos em Monster: Desejo Assassino. Para o papel, Theron raspou as sobrancelhas, usou próteses dentárias e ganhou cerca de 15 quilos. Próteses de látex também foram utilizadas para alterar seus traços e aproximar sua aparência à da assassina. A transformação rendeu a Charlize o Oscar de melhor atriz.

Christian Bale – O Operário

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Poucos atores são conhecidos por mudanças corporais tão radicais quanto Christian Bale. Aos 52 anos, o galês é famoso por suas transformações para diferentes personagens, como Dick Cheney em Vice. Uma das mais marcantes, porém, aconteceu em O Operário, quando perdeu cerca de 22 quilos para interpretar Trevor Reznik, um operário que sofre de insônia e apresenta uma deterioração física extrema. A transformação deixou Bale com uma aparência esquelética, muito diferente de seu físico habitual. Para chegar a esse resultado, o ator seguiu uma dieta restritiva à base de atum e maçãs.

Nicole Kidman – O Peso do Passado

Deslumbrante em grande parte de suas produções, Nicole Kidman deixou o glamour de lado para viver Erin Bell em O Peso do Passado. Marcada pelo alcoolismo, pela depressão e pelo estresse pós-traumático, a personagem aparece com a pele envelhecida, olheiras intensas e cabelos desgrenhados. A mudança surpreendeu até o então marido da atriz, Keith Urban. “Eu acho que ele ficou chocado. A audiência também, o que é fantástico. Obviamente, era algo que nós queríamos criar, uma pessoa diferente, e é isso que sempre quero conseguir, me tornar uma pessoa diferente”, disse ela ao Entertainment Tonight.

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Colin Farrell – Batman

Cerca de três horas de preparação eram necessárias para transformar Colin Farrell em Oswald Cobblepot, o Pinguim, no filme Batman, de Matt Reeves. O trabalho envolvia uma combinação de próteses faciais, maquiagem e peruca para converter o ator em um mafioso calvo, com cicatrizes e acima do peso. A caracterização surpreendeu integrantes do elenco quando viram Farrell pela primeira vez como o personagem. O próprio ator contou que estranhou a própria imagem. “Você já vê gatos se olhando no espelho? Como eles se afastam e simplesmente não sabem (que são eles)? Foi estranho”, confessou.

Jared Leto – Capítulo 27

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Jared Leto era considerado um dos atores mais bonitos de Hollywood em meados dos anos 2000, com um estilo marcante associado à popularidade do emo-rock da época. Por isso, sua transformação para Capítulo 27 chamou a atenção. O ator ganhou cerca de 30 quilos para interpretar Mark David Chapman, assassino de John Lennon, e enfrentou dificuldades físicas durante o processo. “Eu não conseguia andar por longas distâncias. Eu precisava de uma cadeira de rodas porque era muito doloroso. Meu corpo estava em choque com a quantidade de peso que ganhei. Levou cerca de um ano para voltar a um estado que parecesse minimamente normal”, disse Leto.