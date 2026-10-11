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Cultura

De Christian Bale a Nicole Kidman: astros que deixaram a vaidade de lado por trabalho

Coluna GENTE relembra mudanças radicais em atores

Por Flávio Monteiro 11 out 2026, 16h00
À esquerda, Colin Farrell sorri e acena, sentado em um sofá azul com uma cidade iluminada ao fundo. À direita, o ator caracterizado como Pinguim, com rosto inchado e cicatrizes, usa um casaco escuro e camisa abotoada, olhando sério para frente
Colin Farrell como Pinguim (Todd Owyoung/NBC/Getty Images/Reprodução)
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Quem foi aos cinemas assistir a Digger se surpreendeu com a transformação de Tom Cruise para viver o protagonista. Conhecido por ser um galã das telonas, o astro de 64 anos ficou irreconhecível no papel de um magnata do petróleo na produção de Alejandro González Iñárritu. Careca, acima do peso e com dentes postiços, o ator abriu mão da imagem tradicional de bonitão para se dedicar ao personagem. Relembre outros atores que deixaram a vaidade de lado e mudaram radicalmente a aparência para viver seus papéis.

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Charlize Theron – Monster: Desejo Assassino

Charlize Theron em duas versões: à esquerda, maquiada e elegante, com cabelo loiro preso, brinco e vestido brilhante; à direita, caracterizada para um papel, com cabelo desgrenhado, pele manchada e sem maquiagem, vestindo blusa estampada e jaqueta azul
Charlize Theron como Aileen Wournos (Jon Kopaloff/FilmMagic/Getty Images//Reprodução)

Dona de uma beleza marcante, a atriz sul-africana apareceu irreconhecível como a serial killer Aileen Wuornos em Monster: Desejo Assassino. Para o papel, Theron raspou as sobrancelhas, usou próteses dentárias e ganhou cerca de 15 quilos. Próteses de látex também foram utilizadas para alterar seus traços e aproximar sua aparência à da assassina. A transformação rendeu a Charlize o Oscar de melhor atriz.

Christian Bale – O Operário

Montagem de duas fotos: à esquerda, um homem musculoso de cueca branca e máscara de dormir azul, sentado no chão claro com persianas ao fundo; à direita, o mesmo homem, magro e pálido, olhando-se no espelho de um banheiro azulado, tocando o peito
A transformação física de Christian Bale entre Psicopata Americano (à esq.) e O Operário (Reprodução/Twitter)
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Poucos atores são conhecidos por mudanças corporais tão radicais quanto Christian Bale. Aos 52 anos, o galês é famoso por suas transformações para diferentes personagens, como Dick Cheney em Vice. Uma das mais marcantes, porém, aconteceu em O Operário, quando perdeu cerca de 22 quilos para interpretar Trevor Reznik, um operário que sofre de insônia e apresenta uma deterioração física extrema. A transformação deixou Bale com uma aparência esquelética, muito diferente de seu físico habitual. Para chegar a esse resultado, o ator seguiu uma dieta restritiva à base de atum e maçãs.

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Nicole Kidman – O Peso do Passado

Duas imagens lado a lado de Nicole Kidman. À esquerda, ela sorri, com cabelo loiro preso, maquiagem leve e um vestido claro com detalhes pretos. À direita, com cabelo escuro e bagunçado, rosto sujo e expressão séria, vestindo uma blusa escura
Nicole Kidman como Erin Bell (Eric Charbonneau/Getty Images/Reprodução)

Deslumbrante em grande parte de suas produções, Nicole Kidman deixou o glamour de lado para viver Erin Bell em O Peso do Passado. Marcada pelo alcoolismo, pela depressão e pelo estresse pós-traumático, a personagem aparece com a pele envelhecida, olheiras intensas e cabelos desgrenhados. A mudança surpreendeu até o então marido da atriz, Keith Urban. “Eu acho que ele ficou chocado. A audiência também, o que é fantástico. Obviamente, era algo que nós queríamos criar, uma pessoa diferente, e é isso que sempre quero conseguir, me tornar uma pessoa diferente”, disse ela ao Entertainment Tonight.

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Colin Farrell – Batman

À esquerda, Colin Farrell sorri e acena, sentado em um sofá azul com uma cidade iluminada ao fundo. À direita, o ator caracterizado como Pinguim, com rosto inchado e cicatrizes, usa um casaco escuro e camisa abotoada, olhando sério para frente
Colin Farrell como Pinguim (Todd Owyoung/NBC/Getty Images/Reprodução)

Cerca de três horas de preparação eram necessárias para transformar Colin Farrell em Oswald Cobblepot, o Pinguim, no filme Batman, de Matt Reeves. O trabalho envolvia uma combinação de próteses faciais, maquiagem e peruca para converter o ator em um mafioso calvo, com cicatrizes e acima do peso. A caracterização surpreendeu integrantes do elenco quando viram Farrell pela primeira vez como o personagem. O próprio ator contou que estranhou a própria imagem. “Você já vê gatos se olhando no espelho? Como eles se afastam e simplesmente não sabem (que são eles)? Foi estranho”, confessou.

Jared Leto – Capítulo 27

Jared Leto em duas fases: à esquerda, com cabelo comprido, maquiagem escura nos olhos, barba rala e lenço branco; à direita, com óculos escuros, rosto inchado e um casaco azul volumoso
Jared Leto como Mark David Chapman (Joe Schildhorn/Patrick McMullan/RJ Capak/WireImage/Getty Images)
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Jared Leto era considerado um dos atores mais bonitos de Hollywood em meados dos anos 2000, com um estilo marcante associado à popularidade do emo-rock da época. Por isso, sua transformação para Capítulo 27 chamou a atenção. O ator ganhou cerca de 30 quilos para interpretar Mark David Chapman, assassino de John Lennon, e enfrentou dificuldades físicas durante o processo. “Eu não conseguia andar por longas distâncias. Eu precisava de uma cadeira de rodas porque era muito doloroso. Meu corpo estava em choque com a quantidade de peso que ganhei. Levou cerca de um ano para voltar a um estado que parecesse minimamente normal”, disse Leto.

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