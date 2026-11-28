Após 56 anos juntos, Chitãozinho e Xororó anunciaram que vão se aposentar dos palcos em 2027. A decisão dos irmãos, que começaram a cantar ainda crianças, reacendeu uma discussão sobre o rumo das duplas sertanejas e os motivos que levam tais artistas a interromperem parcerias de décadas. Ao falar sobre a novidade, Chitãozinho afirmou que os dois se sentem realizados e que chegou a hora de encerrar esse ciclo. Xororó, por sua vez, expressou o desejo de descansar e aproveitar a família. Antes da despedida, eles farão uma turnê pelo país.

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O anúncio se soma a uma série de pausas e rompimentos que movimentaram o gênero nos últimos anos. Em novembro, Zezé Di Camargo e Luciano também comunicaram que deixarão de fazer apresentações juntos no ano que vem. A iniciativa partiu de Zezé, que pretende se dedicar a projetos individuais, enquanto Luciano seguirá investindo na música gospel. O irmão mais novo afirmou que não considera a decisão uma separação definitiva, mas um hiato, ainda sem previsão de retorno. “É apenas parar”, explicou.

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Ritmo descompassado

Em outros casos, a decisão envolveu desgaste da convivência e as divergências profissionais. Victor e Leo, por exemplo, anunciaram o fim da dupla em 2018, depois de 27 anos de parceria. Além da repercussão da denúncia de violência doméstica contra Victor, que foi condenado em 2019, os irmãos enfrentavam desentendimentos sobre os rumos da carreira. Em entrevistas, Leo afirmou que os dois estavam tinham objetivos profissionais diferentes. Após cinco anos afastados, eles retomaram uma temporada de shows em 2024 em uma turnê que termina em dezembro.

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Já Edson e Hudson chegaram a anunciar o encerramento da parceria em 2009, depois de uma relação marcada por desentendimentos, problemas pessoais e desgaste provocado pela rotina de estrada. Em entrevistas na época da reconciliação, os irmãos falaram sobre a falta de respeito mútuo, consumo excessivo de álcool e depressão. A saúde do pai, que ficou triste com a separação, foi a principal contribuição para a reaproximação da dupla. Em 2011, eles voltaram a dividir os palcos.

Cada um no seu quadrado

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Entre as duplas femininas, Simone e Simaria também seguiram caminhos separados. O fim foi anunciado em agosto de 2022, após meses de rumores sobre brigas entre as irmãs. Simone decidiu continuar cantando, enquanto Simaria se afastou dos palcos. Em novembro de 2026, a cantora revelou que enfrentou uma depressão profunda durante o período de afastamento e que precisava cuidar da própria saúde e dos filhos. Depois de quatro anos longe dos palcos, ela retomou as apresentações em setembro deste ano. A reaproximação, entretanto, não está nos planos.

No entanto, nem toda pausa significa o fim da parceria. Jorge e Mateus anunciaram um ano sabático a partir de abril de 2026, depois de duas décadas de estrada. Segundo os músicos, a intenção era descansar, passar mais tempo com a família e rever os caminhos profissionais. Mateus também falou sobre problemas de saúde e cirurgias no joelho. A dupla segue ativa e, inclusive, está entre as atrações da turnê de despedida de Chitãozinho e Xororó, prevista para 2027.

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Embora envolvam duplas, trajetórias e relações familiares distintas, os episódios expõem motivos semelhantes, como o desgaste de uma rotina intensa de shows, a vontade de investir em projetos individuais, conflitos pessoais e o desejo de priorizar a vida com a família. Em comum, as decisões indicam uma mudança na forma como artistas que já conquistaram projeção nacional enxergam a própria carreira.