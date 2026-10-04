De Cauã Reymond a Gusttavo Lima: por que o bigode voltou

Depois de anos de domínio da barba cheia, o bigode voltou a ocupar o rosto dos famosos. Gusttavo Lima, Cauã Reymond e Reynaldo Gianecchini estão entre os que aderiram recentemente ao visual, retomando um estilo que por muito tempo carregou referências de outras décadas. Para visagistas ouvidos pela coluna GENTE, a mudança acompanha um movimento maior na beleza masculina: a busca por uma aparência menos padronizada e mais ligada à personalidade.

“O homem está querendo ter mais personalidade no visual e buscar um estilo diferente. A barba cheia ficou muito forte durante alguns anos, sendo algo ‘padrão’, muita gente começou a usar, e agora o bigode acaba sendo uma forma de mudar um pouco”, afirma João Vitor Godois, visagista masculino. Segundo ele, a adesão de celebridades também ajuda a espalhar a tendência. “Você começa a ver aquilo mais frequente, começa a achar legal e pensa: ‘Vou testar também’.”

Para Mari Borges, visagista e terapeuta capilar, a popularização da barba também abriu espaço para a procura por uma alternativa. “A barba cheia virou, por muito tempo, um código quase universal de masculinidade: preenchia o rosto, reforçava a mandíbula e passava uma imagem de força. Quando esse visual se torna comum, porém, ele também perde parte do seu poder de diferenciação. O bigode volta como uma escolha mais específica e autoral.”

Se no passado o bigode esteve associado principalmente à autoridade, força e maturidade, agora ganhou uma leitura diferente. “Com a influência dos artistas, jogadores e pessoas que estão em evidência, ele voltou de uma forma mais sofisticada, mais sutil e mais intencional”, diz Godois. Para Mari, as referências antigas não desapareceram, mas passaram a ser combinadas a elementos atuais. “Isso tira o bigode do lugar de ‘fantasia de época’ e o transforma em recurso de estilo. Para mim, essa volta revela uma beleza masculina menos presa a um único ideal.”

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