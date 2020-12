De Caetano Veloso a Andrea Bocelli: as melhores lives natalinas

Logo no início da quarentena, como alternativa para o isolamento social, surgiu na internet o fenômeno das lives, com dezenas de transmissões simultâneas de grandes artistas e com uma audiência nada desprezível. O furor daqueles meses diminuiu, mas alguns artistas ainda continuam se apresentando. Em dezembro, Caetano Veloso e Simone farão transmissões especiais de Natal. Do exterior, Sarah Brightman e Andrea Bocelli também já anunciaram seus shows virtuais natalinas.

As lives são boas opções para substituir o tradicional especial de fim de ano do Roberto Carlos, que em 2020 não será realizado e em seu lugar a Globo transmitirá em 22 de dezembro o show que ele fez em 2011 em Jerusalém. Tampouco será exibido o Show da Virada. Neste ano, por causa da pandemia, a emissora transmitiria um show ao vivo e sem público de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima em Salvador. Agora, ele não será mais exibido para todo o Brasil, apenas para a Bahia. Confira a seguir as melhores lives para assistir em dezembro

Andrea Bocelli

Quando: 12 de dezembro, às 20h

Onde: Site oficial do artista

Quanto: 25 dólares

Depois de fazer uma histórica apresentação na catedral de Milão vazia, por causa da quarentena, o tenor italiano Andrea Bocelli voltará a fazer uma live, desta vez para celebrar o Natal. O show Believe in Christmas vai ocorrer no Teatro Regio di Parmo, na Itália, e será transmitido ao vivo com direção criativa de Franco Dragone, conhecido por seu trabalho no Cirque du Soleil. A apresentação não terá a opção on-demand. Ou seja, a única maneira de assistir ao show será durante a transmissão oficial. Quem perder a primeira, haverá uma segunda transmissão às 22h.

Seu Jorge

Quando: 12 de dezembro, às 19h

Onde: YouTube

Quanto: Grátis

O cantor Seu Jorge fará no sábado uma live especial beneficente com apoio das Organizações das Nações Unidas com o objetivo de arrecadar fundos para projetos de saneamento. Com a pandemia, a falta de uma estrutura adequada para higiene no país se tornou ainda mais crítica e expôs a crise que o setor enfrenta.

Simone

Quando: 13 e 20 de dezembro, ambas às 18h

Onde: YouTube

Quanto: Grátis

Nascida em 25 de dezembro, as interpretações da cantora Simone para as músicas natalinas se transformaram em sinônimo de trilha sonora para a ceia, especialmente Então É Natal, versão de Happy X-mas, de John Lennon. Em dezembro, a artista dá continuidade a uma série de lives que têm feito da sua casa, desta vez com a temática natalina. Ao todo, ela fará duas apresentações, nos dias 13 e 20 de dezembro, ambas às 18h, transmitidas pelo Instagram, Facebook e YouTube oficial.

Caetano Veloso

Quando: 19 de dezembro, às 21h

Onde: YouTube

Quanto: Grátis

Depois de passar os primeiros meses da quarentena recluso em casa e se negando a fazer uma live, Caetano Veloso finalmente cedeu e fez sua primeira apresentação em agosto. O cantor gostou da experiência e vai repetir a dose em uma live especial de Natal. O repertório será escolhido pelo público, que foi convidado a enviar sugestões por meio da hashtag #LivedoCaetanodeNatal.

Alok

Quando: 19 de dezembro, às 21h

Onde: YouTube

Quanto: Grátis

Curado da Covid-19, que contraiu recentemente, Alok precisou remarcar para o dia 19 a live que faria no dia 5 de dezembro. Para a transmissão, o DJ prometeu usar o laser Space Cannon, que tem potência suficiente para chegar ao espaço. O show, que ocorrerá em um galpão de São Paulo, vai contar com uma estrutura 4D e realidade aumentada.

Festival Energia Para Cantar

Quando: 19 e 20 de dezembro, das 17 às 22h

Onde: YouTube

Quanto: Grátis

Com transmissão direta do Caminho Niemeyer, em Niterói, os artistas Melim, Nando Reis e Jota Quest se apresentam no dia 19 e Mumuzinho, Mart’nália e Xande de Pilares no dia 20. O evento não terá público presencial e será transmitido ao vivo e de graça pelo YouTube. O cantor Tony Garrido será o mestre de cerimônias.

Sarah Brightman

Quando: 20 de dezembro, às 21h30

Onde: Site oficial da cantora

Quanto: 18 dólares (o vídeo poderá ser assistido por 48 horas após o início da live)

A soprano britânica Sarah Brightman celebrará as festas de fim de ano com a live Uma Sinfonia de Natal, que será realizada na igreja Christ Church Spitalfields, em Londres, onde interpretará clássicos natalinos como Silent Night, I Believe in Father Christmas, Ave Maria e La Luna. Ela será acompanhada pelo coral do Trinity College, Aled Jones e um coral gregoriano.