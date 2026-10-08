De biquíni, filha de Trump compartilha registros do verão em família

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Tiffany Trump, filha de Donald Trump, revelou em suas redes sociais fotos do seu verão em família. As imagens mostram a filha do ex-presidente descontraída, curtindo piscinas e tardes ensolaradas ao lado do marido, Michael Boulos, e do filho de um ano, Alexander, em momentos íntimos.

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A filha mais nova de Donald Trump, Tiffany, compartilhou uma série de registros de seu verão ao lado da família nesta quarta-feira, 7. Fruto do relacionamento entre o presidente dos Estados Unidos e sua segunda esposa, Marla Maples, a filha do republicano aparece nas imagens ao lado do filho de um ano, Alexander, e do marido, Michael Boulos.

Tiffany aparece descontraída, de biquíni, curtindo piscinas rasas e tardes ensolaradas ao lado da família.

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