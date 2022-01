De Beyoncé a Jack White, oito discos que prometem agitar 2022

O ano de 2022 chega acompanhado de expectativas e promessas no meio musical. Para além do quase mítico próximo álbum de Rihanna — prometido, ano após ano, pela artista e que já virou piada na internet — VEJA listou oito dos discos mais esperados para os próximos meses.

The Boy Named If, de Elvis Costello & the Imposters

The Boy Named If chega na sexta-feira, 14, às plataformas de streaming para somar à longa discografia do britânico Elvis Costello, novamente ao lado da banda The Imposters. O álbum inclui os singles já lançados Magnificent Hurt, Paint The Red Rose Blue e Farewell, OK. O trabalho composto de 13 faixas expressa temáticas da passagem do fim da infância para a entrada na vida adulta. Segundo Costello, “If” remete a um amigo imaginário, um eu secreto que sabe de tudo que negamos.

The Gods We Can Touch, de Aurora

Em 2021, a norueguesa Aurora Aksnes despontou nos rankings musicais com o hit Runaway, parte do álbum de 2016 All My Demons Greeting Me as a Friend, que viralizou no aplicativo de vídeos Tik Tok. Agora, a jovem, representante da cena alternativa e dona de uma voz encantadora, lança no próximo 21 de janeiro seu quarto álbum de estúdio, The Gods We Can Touch, complementando os singles já disponibilizados Cure For Me, Giving In To The Love, Heathens, A Dangerous Thing e Everything Matters.

Earthling, de Eddie Vedder

Marcado para sair no dia 11 de fevereiro, Earthling será o segundo álbum solo do vocalista da banda Pearl Jam. Com dois singles lançados, Long Way e The Waves, o disco é sucessor de Ukulele Songs (2011), único trabalho solo de Vedder que não se trata de uma trilha sonora, como o álbum do filme Na Natureza Selvagem (2007). Earthling tem colaboração do promissor Andrew Watt, que começou carreira no pop e conquistou seu espaço no rock ao produzir o último álbum de Ozzy Osbourne, Ordinary Man (2020). Watt também foi vencedor do Grammy de Produtor do Ano em 2021.

Fever Dreams Pts. 1-4, de Johnny Marr

Depois de Call the Comet (2018), Johnny Marr retorna em 25 de fevereiro com um quarto álbum de estúdio solo. Fundador e ex-guitarrista da banda The Smiths, o britânico dividiu Fever Dreams em quatro partes, duas das quais já foram lançadas em 2021, em formato de EP. No total, serão 16 faixas que compõem um LP duplo. Um novo single do projeto, Night and Day, foi lançado na segunda-feira, 10, acompanhado de videoclipe. Sobre o trabalho, Marr declarou que engloba muitas vertentes da música, alcançadas graças ao aproveitamento de um “vocabulário de som” do artista.

Fear Of The Dawn e Entering Heaven Alive, de Jack White

Anunciados para 8 de abril e 22 de julho, respectivamente, Fear Of The Dawn e Entering Heaven Alive chegam em 2022 para completar a discografia solo de Jack White, ex-vocalista do duo The White Stripes. Em 18 de outubro, White lançou os primeiros singles de cada um dos discos, Taking Me Back e Taking Me Back (Gently). A promessa é de dois álbuns totalmente diferentes, definidos por inspirações, temas e humores distintos.

Seasons, de Weezer

Seguindo a linha ambiciosa, após lançar dois álbuns no ano passado, o Weezer dobra a meta: em 2022, serão quatro. Batizado de Seasons (estações, em português), o projeto foi pensado de maneira circular, com cada parte a ser disponibilizada no primeiro dia de uma nova estação do ano. As faixas devem combinar com a atmosfera de cada clima — por exemplo, um disco estilo The Strokes para o outono, outro na linha Elliott Smith para o inverno.

Familia, de Camila Cabello

Camila Cabello vem, cada vez mais, se consolidando com uma identidade musical própria desde sua saída da girlband pop enlatada Fifth Harmony. Com Don’t Go Yet, a cubana exalta suas raízes latinas, a família, a dança e as cores. Já em Oh Na Na, apresenta uma parceria com os porto-riquenhos Tainy e Myke Towers. As produções ditam a tônica de seu terceiro álbum de estúdio, o anunciado Familia. Ainda sem data de lançamento, o trabalho é resultado do período em que Cabello passou com os familiares durante a pandemia, quando se reaproximou de suas origens.

Sem título, de Beyoncé

Pela sua relevância no cenário musical, que lhe garante a estratégia peculiar de lançar discos de surpresa, Beyoncé deve lançar um novo álbum este ano — é a aposta da indústria musical. A americana não grava um disco solo de estúdio desde o notável Lemonade (2016). Nos últimos anos, ela apareceu em Everything Is Love (2018) — como parte do duo The Carters, ao lado do marido, o rapper Jay-Z —, estrelou o álbum ao vivo Homecoming: The Live Album (2019) e encabeçou a trilha sonora do live-action de O Rei Leão (2019).