De ‘Bárbaros’ a ‘Vikings’: 4 séries históricas em que o mais fraco vence

A história da vitória de Davi contra Golias sempre foi irresistível. Um gigante, aparentemente invencível, é derrubado por uma pessoa comum, que usou estratégia e inteligência. Na ficção, o enredo do mais fraco vencer o mais forte também sempre rendeu boas histórias. Recentemente, séries de TV com roteiros baseados em fatos reais têm se destacado, especialmente aqueles ambientados na Europa. A mais recente delas é a alemã Bárbaros, que conta como as tribos germânicas resistiram ao monumental exército romano. Para além dela, vale citar The Last Kingdom e Vikings (ambas sobre os vikings) e Spartacus, que relembra a histórica rebelião de escravos liderada pelo gladiador Espártaco.

Bárbaros

Ambientada no início da era cristã, a série alemã Bárbaros, que estreou recentemente na Netflix, mostra a rebelião das tribos germânicas contra os romanos, que os chamavam de bárbaros. A atração recria a histórica batalha da Floresta de Teutoburgo, em que algumas centenas de bárbaros conseguiram emboscar e vencer três legiões romanas. Após esta batalha, o Rio Reno passou a estabelecer o limite do Império Romano na região, preservando a liberdade e a cultura daqueles povos distante dos romanos.

The Last Kingdom

Adaptado de uma série de livros escritos por Bernard Cornwell, inspirados nas poesias saxônicas, a série The Last Kingdom, que já está em sua 4ª temporada, mostra as invasões vikings nas Ilhas Britânicas pelos olhos dos saxões, que aparentemente se sentem mais fracos em relação aos invasores nórdicos. A série é um desses casamentos felizes entre ficção envolvente e história pesquisada e recriada com qualidade. Além da qualidade do figurino e dos cenários, a série também tem personagens, como Ragnar, que ficou famoso em outra produção igualmente bem feita, a série Vikings.

Vikings

Em sua sexta temporada, a série Vikings recria a saga de Ragnar Lothbrok, um dos mais conhecidos reis nórdicos, e suas invasões às ilhas britânicas. Personagens históricos como Bjorn Flanco de Ferro, Lagertha, Aslaug, Rollo e Ivar Sem Ossos são recriados. Com cenas de batalhas muito bem filmadas, a série mistura uma boa dramaturgia com ação de tirar o fôlego. Se em The Last Kingdom o público enxerga as invasões vikings pelo lado dos britânicos, em Vikings, as guerras são vistas pelos olhos dos nórdicos, que invadem as ilhas sempre em menor número para guerrear com os reinos locais.

Spartacus

Com três temporadas, exibidas entre 2010 e 2013, a série Spartacus reconta a célebre história do escravo e gladiador Espártaco, que liderou uma das maiores rebeliões do Império Romano. Sua história já foi retratada nos cinemas diversas vezes. A mais famosa delas foi no filme de Stanley Kubrick, com Kirk Douglas no papel título. A última e eletrizante temporada da série narrou a batalha do gladiador com o general Marcus Crassus.