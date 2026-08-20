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Cultura

De Ary Fontoura a Stênio Garcia: famosos em disputas judiciais por imóveis

Coluna GENTE lista as celebridades com dor de cabeça imobiliária

Por Flávio Monteiro 20 ago 2026, 09h00
À esquerda, um homem jovem de barba e óculos escuros, vestindo casaco bege e colar dourado. À direita, um homem idoso careca, de óculos e terno, falando ao telefone fixo
José Loreto (esq.) e Marcos Caruso: artistas tiveram problemas com imóveis (Reprodução/Instagram)
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Acostumados a viver uma vida de luxo, artistas e apresentadores costumam escolher imóveis de alto padrão para investir e morar. Sempre bem-localizadas e muitas vezes contando com cotas condominiais elevadas, as residências são um atrativo para profissionais que investem em bens acima do padrão. No entanto, muitas vezes o investimento acaba se transformando em uma grande dor de cabeça. A coluna GENTE lista os famosos que terminaram envolvidos em disputas judiciais por causa de seus imóveis.

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Carlos Alberto de Nóbrega

Famoso por ocupar, há décadas, o papel de apresentador do programa A Praça É Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega se tornou alvo de uma ação judicial após supostamente deixar de pagar as despesas condominiais de dois imóveis em Alphaville Industrial, Barueri. A dívida, referente aos meses de janeiro a junho, estaria em torno de R$ 26.300 no momento em que o processo teve início. Caso o valor não seja quitado, o condomínio pede a penhora de valores disponíveis nas contas bancárias e aplicações financeiras de Carlos Alberto e sua filha, Maria Fernanda de Nóbrega

Ary Fontoura

Dono de um currículo com dezenas de novelas, o ator Ary Fontoura tem tido dor de cabeça ao alugar um imóvel de sua propriedade na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após uma inquilina acumular uma dívida que supera os R$ 160 mil em aluguéis atrasados, Ary foi forçado a entrar com um processo junto à 9ª Vara Cível da Comarca do Rio para tentar rescindir o contrato e despejar a inadimplente.

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Stênio García

Outro nome conhecido pela trajetória na teledramaturgia, o ator Stênio Garcia tem passado por uma desgastante disputa judicial envolvendo as próprias filhas. O embate gira em torno de um imóvel em Ipanema, na Zona Sul do Rio, que teria sido doado pelo artista às filhas, Cássia e Gaya, quando elas ainda eram menores — mas com a reserva de usufruto vitalício. Alegando ter sido abandonado “afetiva e materialmente” pelas herdeiras, Stênio pede a posse do imóvel, que supostamente estaria sendo alugado sem o aval do ator, e uma indenização de R$ 200 mil.

Marcos Caruso

Ainda no glamouroso bairro de Ipanema, um imóvel de propriedade do ator Marcos Caruso também tem sido alvo de uma ação judicial resultante do não pagamento de aluguel por uma ex-inquilina. De acordo com informações do processo, que corre na 27ª Vara Cível da Comarca da Capital, embora tenha entregado as chaves do imóvel, a mulher deixou de pagar uma dívida de R$ 62 mil, referente a aluguéis e cotas condominiais atrasadas.

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José Loreto

Longe das disputas em condomínios caros e bairros nobres, o ator José Loreto acabou entrando na lista devido a uma dívida e um imóvel bastante peculiar. A estrela da TV Globo foi cobrada judicialmente pela Prefeitura de Saquarema por uma dívida de IPTU de apenas 650 reais, referente a uma sala comercial em Bacaxá, um distrito da cidade fluminense. O local estaria vinculado a uma empresa de produção teatral registrada em nome do ator, e tem dívidas referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022.

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