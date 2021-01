De Anitta a Springsteen, a diversa playlist da posse de Joe Biden

Desde que foi eleito presidente dos Estados Unidos, Joe Biden dá sucessivas provas de que seu governo será um dos mais diversos da história. Desde a formação de seu gabinete até os artistas convidados para se apresentarem na posse, o presidente-eleito têm atraído pessoas dos mais diferentes matizes: negros, brancos, latinos, imigrantes, trans, enfim. Nesta segunda-feira, 18, a postura progressista do novo governo ficou mais uma vez evidente após a divulgação da playlist oficial da posse, sem privilegiar nenhum estilo musical ou artista específico. Ela vai de Kendrick Lamar a Bruce Springsteen, de Dua Lipa a Bob Marley. E, para a surpresa dos brasileiros, teve até Anitta, a única brasileira na seleção

Ao todo, a playlist, divulgada no Spotify, conta com 46 músicas. A faixa de Anitta é o hit em inglês Make It Hot, gravado em parceria com Major Lazer e Diplo. Vale lembrar que no Réveillon, Anitta tornou-se a primeira brasileira a se apresentar no show da virada na Times Square.

Não foi só apenas a escolha dos artistas que chamou a atenção na playlist. De maneira geral, todas as faixas também falam de amor, união e paz. Ler o título das canções soa quase como uma declaração do que Joe Biden pretende fazer neste novo governo. Por exemplo, de Bob Marley, a playlist vai contar com Could You Be Loved, de Led Zeppelin, foi escolhida a música Fool in the Rain. Tem ainda You Get What You Give, do New Radicals, Higher Love, de Whitney Houston, We The People, do The Staple Singers, That’s The Way of The World, do Earth, Wind & Fire, Find Your Way Back, da Beyoncé e Got to Give It Up, do Marvin Gaye.

“Essas canções e artistas refletem o espírito implacável e a rica diversidade da América. São a pontuação para um novo capítulo e ajudarão a unir as pessoas no momento em que a gestão de Biden-Harris iniciar seu importante trabalho para unir o país”, disseram os organizadores da festa, em comunicado divulgado à imprensa.

A cerimônia de posse contará também com a presença física de alguns artistas, que farão apresentações. Lady Gaga, por exemplo, vai cantar o Hino dos Estados Unidos. Jennifer Lopez, Demi Lovato, Justin Timberlake, Bon Jovi e Foo Fighters também deverão se apresentar.