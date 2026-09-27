De Anitta a Paolla Oliveira: as rainhas de bateria do Carnaval de 2027

Há poucas posições dentro de um desfile de Carnaval do Rio que chamem tanto a atenção quanto a de Rainha de Bateria. Posicionada à frente dos ritmistas, ela é responsável por atrair a atenção do público, sendo uma das almas do desfile. Desde o final dos anos 1990, a posição começou a atrair atrizes e personalidades de destaque, que se integraram ao universo das escolas de samba de tal forma que, atualmente, a posição é uma das mais cobiçadas e alvo constante de especulação. Faltando cerca de cinco meses para o início da festa, a coluna GENTE lista quais são as rainhas confirmadas para o próximo ano, indicando as novidades e apontando a única incógnita que ainda resta.

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Rayane Dumont, União de Maricá

Grande campeã da Série Ouro, a agremiação de Maricá desembarca na Sapucaí com Rayane Dumont à frente dos ritmistas. Aos 26 anos, a rainha está no posto desde 2020 e, diferente de nomes badalados, representa a ligação da escola com sua comunidade. Nascida e criada em Maricá, Rayane já vivenciava o dia a dia da União de Maricá antes de se tornar rainha, participando de desfiles e do convívio diário no chão da quadra. Ela também é diretora-executiva do projeto Samba com a Gente.

Lorena Raíssa, Beija-Flor de Nilópolis

Dona de uma trajetória ímpar entre as rainhas, Lorena Raíssa chegou ao posto de rainha da Beija-Flor após vencer um concurso criado pela agremiação em 2022 para selecionar a substituta da célebre Raíssa de Oliveira, oito vezes campeã. Com apenas 15 anos na ocasião, Lorena se sagrou vencedora e não decepcionou ao assumir o posto, conquistando o título do Grupo Especial em 2025, quando desfilou grávida. Já são quatro anos (e contando) como majestade da azul e branco, dando prosseguimento a uma relação ancestral que se relaciona à própria mãe, que foi passista da Beija-Flor.

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Mayara Lima, Paraíso do Tuiuti

Outro nome que mantém a posição para o próximo ano, Mayara Lima frequenta a quadra da Paraíso do Tuiuti desde os 14 anos de idade, desenvolvendo uma longa trajetória com a escola. Aos 29 anos, a coroada conseguiu sua posição após viralizar sambando à frente de ritmistas em 2022, em um vídeo que a alçou ao estrelato, com direito a elogios de Milton Cunha e participação em encontros de TV — o que rapidamente abriu caminho para sua ascensão.

Sabrina Sato, Unidos de Vila Isabel

Aos 45 anos, Sabrina Sato é uma das celebridades com a maior ligação com o Carnaval carioca, se mantendo como majestade da Vila Isabel por mais de 10 anos entre suas duas passagens (2011 a 2019 e 2022-atualmente). A apresentadora, embora seja oriunda de São Paulo, tem uma ligação muito próxima com a escola, se tornando conhecida pelas fantasias icônicas nos desfiles e pelo compromisso com o cargo. Nem mesmo sua gravidez atual deve afastar a rainha de se apresentar na Sapucaí, com ela garantindo que estará lá mesmo no pós-parto.

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Gaby Mendes, Mocidade Independente de Padre Miguel

Substituindo Fabíola Andrade como rainha da verde e branca, a jovem Gaby Mendes é a nova majestade da Mocidade para o Carnaval de 2027. Aos 23 anos, a jovem foi surpreendida com o convite no final de agosto, se tornando a primeira mulher oriunda da ala de passistas a assumir a coroa. Gaby era a favorita da comunidade para assumir o posto e deu seus primeiros passos no samba na quadra da Mocidade, com apenas cinco anos.

Viviane Araújo, Acadêmicos do Salgueiro

Soberana da Furiosa desde 2008, Viviane Araújo é o maior expoente de sucesso na relação entre famosas e Carnaval. Com muito samba no pé, a veterana deve chegar ao seu 20º desfile no posto, sendo celebrada como a ‘Rainha das Rainhas’ devido à sua trajetória e principalmente pela ligação que cultivou com a comunidade, sendo muito querida pelos que frequentam a quadra do Salgueiro e admirada por outras majestades.

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Paolla Oliveira, Imperatriz Leopoldinense

Talvez uma das novidades mais marcantes do Carnaval nos últimos anos envolva o anúncio de Paolla Oliveira como substituta de Iza à frente dos ritmistas da Imperatriz. Aos 44 anos, a atriz tinha cultivado uma relação íntima com a Grande Rio, onde esteve como rainha por 7 Carnavais, mas deixou o posto no ano passado, abrindo caminho para o polêmico reinado de Virginia Fonseca. Retornando à Sapucaí, Paolla deu um ‘tapa sem mão’ em sua antiga escola, não declinando o convite da tricolor de caixas para ir à Ramos.

Bianca Monteiro, Portela

Veterana de 10 carnavais como rainha, Bianca Monteiro é um baluarte da agremiação de Oswaldo Cruz, iniciando na Portela aos 13 anos, ainda como passista. Ela se tornou conhecida em 2015, quando ocupou o posto de princesa, e rapidamente ganhou destaque, chegando a ser apelidada como “Beyoncé do Samba” por sua aparência ser semelhante à da estrela americana.

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Belinha Delfim, Unidos do Viradouro

Depois de um rápido retorno de Juliana Paes para homenagear Mestre Ciça no Carnaval de 2026, o posto de rainha de bateria da Viradouro foi passado para Belinha Delfim. Antiga musa da escola, ela já era cotada como rainha devido ao apoio da comunidade integrante da escola. Bailarina, a jovem de 29 anos estreou pela escola de Niterói em 2019, ainda como passista, chegando a musa três anos depois.

Anitta, Grande Rio

Sem Paolla Oliveira e com a saída de Virginia, a Tricolor de Caxias teria que mirar alto para não perder os holofotes aos quais se acostumou a estar exposta nos últimos anos. E, surpreendentemente ou não, a agremiação conseguiu. O anúncio de Anitta como nova rainha de bateria da escola dominou as notícias sobre o Carnaval, com o retorno da cantora, cria do subúrbio do Rio, a um ambiente no qual sempre esteve confortável.

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Evelyn Bastos, Mangueira

Em um universo extremamente midiático, é possível afirmar que a jovem de comunidade atualmente com o maior sucesso em sua ligação com uma escola de samba é Evelyn Bastos. Dona da coroa da Mangueira desde 2014, Evelyn é um dos rostos mais conhecidos do Carnaval do Rio, tendo uma ligação íntima com a escola de Cartola, na qual começou a sambar com apenas 4 anos de idade.

Unidos da Tijuca

A única escola que ainda não anunciou sua majestade para o próximo ano é a azul e amarela do Borel. O último nome a ocupar o posto foi o de Mileide Mihaile, influenciadora que esteve à frente dos ritmistas apenas no Carnaval de 2026. Por enquanto, nomes como o da atriz Juliana Alves, da apresentadora Lívia Andrade e de Hivana Mendes, cria da comunidade, foram ventilados. Mas ainda não há uma decisão certa para a escolha.