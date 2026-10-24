De Anitta a Ed Sheeran: o que tem levado famosos a adotarem rotina longe do celular
Coluna GENTE lista nomes que adotaram "detox digital"
Em um mundo cada vez mais conectado, os smartphones se tornaram parte essencial da rotina de muitas pessoas, por vezes ultrapassando os limites do uso saudável. A exposição constante às telas e às redes sociais é motivo de ansiedade para parte da população, levando algumas pessoas a buscar alternativas para reduzir o tempo diante dos aparelhos. Entre elas estão nomes de destaque do audiovisual, que procuram recuperar a concentração e estabelecer limites para a exposição digital. A coluna GENTE lista famosos que decidiram restringir o uso dos smartphones.
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Anitta
A cantora optou por restringir o uso do smartphone e passou a utilizar um modelo antigo, sem acesso às redes sociais, no dia a dia. O objetivo é evitar que as notificações e as mensagens interfiram em sua rotina. “Eu estou com um celularzinho desses antigos, que só faz ligação. E aí eu saio de casa com esse celular só. Se eu tiver alguma emergência, a pessoa até me liga”, afirmou.
A mudança não representa um rompimento completo com a tecnologia, já que a artista mantém um smartphone, guardado no escritório de sua casa. O uso, porém, segue regras específicas: Anitta acessa o aparelho por volta das 14h, quando começa a resolver as demandas profissionais, e volta a utilizá-lo às 18h para concluir as pendências do dia. Depois disso, encerra o expediente e se desconecta novamente.
Tom Cruise
Um dos mais célebres astros de Hollywood, Tom Cruise também procura manter o celular distante de sua rotina. O protagonista da franquia Missão: Impossível não abandonou completamente o aparelho, mas evita passar muito tempo diante das telas e prefere resolver questões profissionais por meio de conversas presenciais.
“Quero passar o mínimo de tempo possível nele. Não me mande um e-mail detalhado. Venha falar comigo”, afirmou Cruise. O ator também aproveita os intervalos entre as produções para estudar e se preparar para novos projetos, dedicando-se ao aprendizado de habilidades que possam ser úteis em seus trabalhos.
Antonio Fagundes
Dono de uma longa trajetória na teledramaturgia brasileira, Antonio Fagundes é conhecido por manter uma relação distante com os smartphones. Em 2003, antes mesmo da popularização desses aparelhos, o ator escreveu e protagonizou a peça Sete minutos, que aborda as interrupções provocadas por celulares e outros comportamentos inconvenientes durante uma apresentação teatral. Mais de duas décadas depois, ele continua crítico ao uso excessivo da tecnologia.
“Como sempre gostei muito de ler, percebi que o celular seria um concorrente grave. Então, mantive uma certa resistência a ele”, afirmou o ator, que já se definiu como “analfabyte”. Embora tenha um celular, Fagundes conta que costuma mantê-lo desligado e guardado na bolsa da mulher durante a maior parte do tempo. Para ele, a conexão permanente pode se tornar um vício e prejudicar a relação das pessoas com o mundo fora das telas.
Ed Sheeran
O cantor britânico Ed Sheeran abandonou o uso cotidiano dos smartphones em 2015, após perceber que o excesso de mensagens e notificações estava prejudicando sua concentração. Na época, o artista se sentia pressionado pela expectativa de responder a todas as pessoas que entravam em contato com ele. A decisão de deixar o aparelho de lado foi uma maneira de recuperar o controle sobre o próprio tempo e reduzir as interrupções constantes.
“Eu estava perdendo a interação com a vida real. Então me livrei do telefone”, contou Sheeran. O músico transferiu suas comunicações para o e-mail, que consulta aproximadamente uma vez por semana, e passou a utilizar um iPad para organizar as mensagens. A mudança permitiu estabelecer limites para as demandas externas e reservar mais tempo para a família e para a composição de novas músicas.
Christopher Nolan
Diretor de filmes como Oppenheimer e A Odisseia, Christopher Nolan também é adepto do distanciamento dos smartphones. O cineasta explicou que prefere manter-se desconectado porque se distrai com facilidade. Quando precisa utilizar um celular, recorre a um modelo dobrável, mais limitado em recursos do que os aparelhos modernos.
Nolan considera que o smartphone pode comprometer momentos de silêncio e reflexão fundamentais para seu processo criativo. Em participação no programa The Tonight Show, em 2026, o diretor voltou a destacar a importância desses intervalos, nos quais deixa os pensamentos fluírem e desenvolve ideias para seus próximos filmes. A resistência à conexão digital é tamanha que ele também evita o e-mail e prefere fazer ligações por telefone fixo.