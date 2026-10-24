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Cultura

De Anitta a Ed Sheeran: o que tem levado famosos a adotarem rotina longe do celular

Coluna GENTE lista nomes que adotaram "detox digital"

Por Flávio Monteiro 24 out 2026, 16h00
À esquerda, Anitta sorri com olhos fechados, usando um vestido preto de renda e acessórios dourados nos braços, em fundo escuro. À direita, Ed Sheeran, de camiseta branca e calça preta, sorri com a mão na cabeça, em frente a um prédio antigo e árvores sob céu azul.
Anitta e Ed Sheeran (Reprodução/Instagram)
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Em um mundo cada vez mais conectado, os smartphones se tornaram parte essencial da rotina de muitas pessoas, por vezes ultrapassando os limites do uso saudável. A exposição constante às telas e às redes sociais é motivo de ansiedade para parte da população, levando algumas pessoas a buscar alternativas para reduzir o tempo diante dos aparelhos. Entre elas estão nomes de destaque do audiovisual, que procuram recuperar a concentração e estabelecer limites para a exposição digital. A coluna GENTE lista famosos que decidiram restringir o uso dos smartphones.

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Anitta

A cantora optou por restringir o uso do smartphone e passou a utilizar um modelo antigo, sem acesso às redes sociais, no dia a dia. O objetivo é evitar que as notificações e as mensagens interfiram em sua rotina. “Eu estou com um celularzinho desses antigos, que só faz ligação. E aí eu saio de casa com esse celular só. Se eu tiver alguma emergência, a pessoa até me liga”, afirmou.

A mudança não representa um rompimento completo com a tecnologia, já que a artista mantém um smartphone, guardado no escritório de sua casa. O uso, porém, segue regras específicas: Anitta acessa o aparelho por volta das 14h, quando começa a resolver as demandas profissionais, e volta a utilizá-lo às 18h para concluir as pendências do dia. Depois disso, encerra o expediente e se desconecta novamente.

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Tom Cruise

Um dos mais célebres astros de Hollywood, Tom Cruise também procura manter o celular distante de sua rotina. O protagonista da franquia Missão: Impossível não abandonou completamente o aparelho, mas evita passar muito tempo diante das telas e prefere resolver questões profissionais por meio de conversas presenciais.

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“Quero passar o mínimo de tempo possível nele. Não me mande um e-mail detalhado. Venha falar comigo”, afirmou Cruise. O ator também aproveita os intervalos entre as produções para estudar e se preparar para novos projetos, dedicando-se ao aprendizado de habilidades que possam ser úteis em seus trabalhos.

Antonio Fagundes

Dono de uma longa trajetória na teledramaturgia brasileira, Antonio Fagundes é conhecido por manter uma relação distante com os smartphones. Em 2003, antes mesmo da popularização desses aparelhos, o ator escreveu e protagonizou a peça Sete minutos, que aborda as interrupções provocadas por celulares e outros comportamentos inconvenientes durante uma apresentação teatral. Mais de duas décadas depois, ele continua crítico ao uso excessivo da tecnologia.

“Como sempre gostei muito de ler, percebi que o celular seria um concorrente grave. Então, mantive uma certa resistência a ele”, afirmou o ator, que já se definiu como “analfabyte”. Embora tenha um celular, Fagundes conta que costuma mantê-lo desligado e guardado na bolsa da mulher durante a maior parte do tempo. Para ele, a conexão permanente pode se tornar um vício e prejudicar a relação das pessoas com o mundo fora das telas.

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Ed Sheeran

O cantor britânico Ed Sheeran abandonou o uso cotidiano dos smartphones em 2015, após perceber que o excesso de mensagens e notificações estava prejudicando sua concentração. Na época, o artista se sentia pressionado pela expectativa de responder a todas as pessoas que entravam em contato com ele. A decisão de deixar o aparelho de lado foi uma maneira de recuperar o controle sobre o próprio tempo e reduzir as interrupções constantes.

“Eu estava perdendo a interação com a vida real. Então me livrei do telefone”, contou Sheeran. O músico transferiu suas comunicações para o e-mail, que consulta aproximadamente uma vez por semana, e passou a utilizar um iPad para organizar as mensagens. A mudança permitiu estabelecer limites para as demandas externas e reservar mais tempo para a família e para a composição de novas músicas.

Christopher Nolan

Diretor de filmes como Oppenheimer e A Odisseia, Christopher Nolan também é adepto do distanciamento dos smartphones. O cineasta explicou que prefere manter-se desconectado porque se distrai com facilidade. Quando precisa utilizar um celular, recorre a um modelo dobrável, mais limitado em recursos do que os aparelhos modernos.

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Nolan considera que o smartphone pode comprometer momentos de silêncio e reflexão fundamentais para seu processo criativo. Em participação no programa The Tonight Show, em 2026, o diretor voltou a destacar a importância desses intervalos, nos quais deixa os pensamentos fluírem e desenvolve ideias para seus próximos filmes. A resistência à conexão digital é tamanha que ele também evita o e-mail e prefere fazer ligações por telefone fixo.

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