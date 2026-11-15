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Cultura

De Anitta a Cristiano Ronaldo: quanto valem os famosos disputados por marcas

Artistas, influenciadores e atletas faturam com contratos comerciais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 12h00
Montagem com três celebridades: Cristiano Ronaldo sorrindo, Vinicius Jr. sério com braços cruzados e Anitta com cocar vermelho e roupa de festa, sorrindo
Cristiano Ronaldo, Vini Jr. e Anitta (Instagram/Reprodução)
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Dizem que a fama tem seu preço, e ele pode ser bastante alto para as celebridades, especialmente quando o assunto é publicidade. No mercado dos famosos, popularidade se transforma em cifras milionárias, com campanhas, contratos de exclusividade e parcerias que podem render dezenas de milhões de reais. De Vini Jr. a Cristiano Ronaldo, passando por Neymar, Messi e Anitta, artistas, atletas e influenciadores são disputados por anunciantes interessados em associar seus produtos a nomes capazes de mobilizar multidões e trazer lucro.

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Um dos exemplos mais expressivos no Brasil é o de Vinícius Júnior, 26 anos. O atacante do Real Madrid acumulava contratos com 19 marcas, que somavam aproximadamente 180 milhões de reais. O jogador mantém acordos com empresas de diferentes setores e se consolidou como um dos principais nomes brasileiros no mercado internacional. Neymar, 34, também está entre os atletas mais valorizados comercialmente. Em levantamento publicado pela Forbes em junho de 2026, o jogador aparecia com 20 contratos publicitários, superando Vini Jr., que tinha 16.

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No cenário internacional, Cristiano Ronaldo, 41, e Lionel Messi, 39, são referências quando o assunto é transformar reconhecimento mundial em contratos. O português mantém parcerias que já lhe renderam, somente em 2026, 300 milhões de dólares (cerca de 1,6 bilhões de reais), dos quais 65 milhões (361 milhões de reais) vieram de atividades comerciais e outras receitas fora do futebol. Messi, por sua vez, tem um acordo vitalício com uma marca de material esportivo que já trouxe ganhos estimados em 140 milhões de dólares (778 milhões de reais) neste ano.

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No entretenimento brasileiro, Anitta, 33, é um dos casos mais expressivos de associação entre imagem e negócios. Em 2021, um documento apresentado durante a abertura de capital de uma instituição financeira revelou um contrato de cinco anos com a empresa da cantora, no valor de 35,95 milhões de reais. O acordo previa serviços de marketing e publicidade, incluindo participação em estratégias de lançamento de produtos. Em acordos anuais, dependendo das ações previstas, os valores podem variar de 4 milhões a 5 milhões de reais.

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Ela não poderia faltar. Virginia Fonseca, 27, representa a força dos influenciadores digitais na publicidade. Com mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais e negócios próprios, ela se tornou um nome cobiçado por empresas interessadas em campanhas de consumo, com contratos publicitários que podem chegar a 300 mil reais por publicação.

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