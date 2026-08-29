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Cultura

De Ana Castela a Gusttavo Lima: os acampamentos de luxo em Barretos

Motorhomes, piscina e até quadra de futevôlei fazem parte das estruturas montadas no Parque do Peão

Por Giovanna Fraguito 29 ago 2026, 14h00 | Atualizado em 31 ago 2026, 11h26
Acampamentos em Barretos
 (Reprodução/Instagram)
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De Ana Castela a Gusttavo Lima: os acampamentos de luxo em Barretos Priorizar nos meus resultados Google

A experiência de acampar na Festa do Peão de Barretos ganhou uma versão bem mais confortável entre os famosos que circulam pela 71ª edição do evento, realizada até domingo, 30, no interior de São Paulo. Ana Castela, Rafa Kalimann e Gusttavo Lima estão entre os nomes que trocaram hotéis por trailers e motorhomes instalados dentro do Parque do Peão, mas sem abrir mão de piscina, áreas de lazer e quartos equipados.

Ana Castela montou sua base no camping da AgroPlay, onde divide o espaço com amigos e o influenciador Jon Vlogs. A estrutura reúne trailers, piscina, quadra de futevôlei, bar exclusivo e uma área destinada a transmissões ao vivo. A Boiadeira pediu ainda um trailer onde pudesse dormir perto dos amigos. O local também virou ponto de festa: depois de seu show no Palco Estádio, a cantora preparou um after para convidados no Rancho do AgroPlay.

Rafa Kalimann transformou sua primeira experiência acampada em Barretos em uma pequena casa de campo para receber família e amigos. Ao lado de Nattan e da filha do casal, Zuza, de 7 meses, ela montou uma estrutura com motorhome, trailers para os convidados e uma ampla área de convivência. Do lado de fora, tendas com decoração rústica abrigam mesas para as refeições, sofás e espaços de descanso, além de mesa de sinuca e uma pequena piscina preparada especialmente para a bebê. Rafa também improvisou uma área de camarim e closet, onde organizou suas roupas, botas e acessórios usados durante os dias de festa.

Gusttavo Lima, por sua vez, levou uma verdadeira casa sobre rodas ao camping. O motorhome do sertanejo conta com extensores que aumentam a área interna quando o veículo está estacionado. Há suíte com cama king-size, banheiro completo, sala com sofás de couro, sistema de som e estrutura independente de energia, com painéis solares, baterias e geradores.

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Ao lado da mulher, Andressa Suita, e dos filhos Gabriel e Samuel, Gusttavo ampliou a estrutura para além do veículo. A família montou uma espécie de quintal no camping, com redes, pula-pula e máquina de fliperama. Dentro do motorhome, há dois quartos, duas televisões, cozinha equipada e até uma chopeira. O cantor, que voltou ao posto de Embaixador de Barretos após três anos, tem a última apresentação marcada para este sábado, 29.

Acampamento de Ana Castela com Jon Vlogs
Acampamento de Ana Castela com Jon Vlogs (Reprodução/Instagram)
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Acampamento de Rafa Kalimann
Acampamento de Rafa Kalimann (./Instagram)
Acampamento de Gusttavo Lima
Acampamento de Gusttavo Lima (./Instagram)
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