De Agatha Christie a P.D. James: confira 5 livros de crimes natalinos

Decorações deslumbrantes, família reunida, uma atmosfera de união e fraternidade: o clima natalino costuma embalar histórias que têm como mote romances, superação, resolução de conflitos e a magia do dito “espírito de Natal”.Mas não se engane: a data também inspirou um pródiga, e excelente, vertente literária: os romances sobre crimes ambientados no Natal. Em algum momento de suas vidas, autores como Agatha Christie e PD James olharam para a reunião familiar e não pensaram em peru ou confraternização – mas assassinatos. E não é que realmente funciona? Confira 5 obras que transformaram o clima natalino em sangue e muito mistério.

A Ceia dos Acusados, Dashiel Hammet

Publicado em 1934, o livro conta a história de Nick Charles, um ex-detetive que se aposentou depois que a esposa, Nora, ficou rica. Os detetive vive de festa em festa e passa os dias entre a cama e a bebedeira. até que um caso chama sua atenção: o assassinato da assistente (e ex-amante) de Clyde Wynant, um inventor no mínimo original (leia-se meio louco). Wynant é tido como principal suspeito do crime e implora a Charles que prove sua inocência. Em meio a uma Nova York natalina, o detetive e a mulher resolvem convidar todos os suspeitos para um jantar, a fim de descobrir pistas sobre o caso. A noite se desenrola em um clima de suspeitas, tudo envolto na relação divertida e cômica do casal. A história fez tanto sucesso que acabou dando origem a seis longas no cinema.

O Natal de Poirot, Agatha Christie

Imagine o melhor do suspense de Agatha Christie combinado ao imenso potencial de intrigas familiares que as festas de fim de ano despertam – se você gostou da ideia, saiba que a autora colocou uma trama assim no papel. Em O Natal de Poirot, Simeon, o patriarca da família Lee, convida os filhos para comemorar a data na luxuosa mansão do clã e reatar os laços familiares. A real intenção do ricaço, porém, é se divertir com a ganância da prole, sempre mesquinha e mimada. Para incendiar a festa, ele anuncia que fará alterações em seu testamento, e os fatos que se desenrolam a partir daí desembocam em assassinato: o patriarca é encontrado degolado em seu quarto, com a porta trancada por dentro. Em meio à tragédia natalina, Hercule Poirot, o famoso e brilhante detetive criado por Agatha, oferece ajuda para solucionar o caso e se depara com um atmosfera de suspeitas e acusações mútuas entre os herdeiros. Se você identificou paralelos com o filme Entre Facas e Segredos, saiba que a familiaridade não é coincidência: o diretor e roteirista Rian Johnson é fã da autora e se inspirou abertamente na obra da inglesa para levar o mistério para as telas.

Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Stieg Larsson

O sucesso do sueco Stieg Larsson não é exatamente uma obra natalina, mas toda a sequência-clímax no final do livro se passa na celebração. A história gira em torno do desaparecimento da herdeira da família Vanger, um clã proeminente da região, que desaparece sem deixar vestígios. Depois do sumiço, Henrik Vanger, o chefe da família, recebe todo ano, na mesma data, uma flor em uma moldura, o mesmo presente deixado pela jovem antes de desaparecer. Ele tem certeza de que a herdeira foi morta por alguém da família e, passados 40 anos, pede que o jornalista Mikael Blomkvist investigue os fatos que envolveram o crime em troca de apoio financeiro para a sua revista, a Millennium, que está a um passo de fechar as portas. Em 2011, David Fincher levou a trama para o cinema, protagonizada por Rooney Mara e Daniel Craig.

The Mistletoe Murder and Other Stories, P.D. James

Tida por muitos como “rainha do crime”, P.D James era sempre requisitada para que fizesse uma obra natalina. Nessa coleção, infelizmente não disponível em português, quatro contos da autora se unem por ter o Natal como pano de fundo. Na história do título, uma escritora de suspenses criminais em idade avançada relembra os tempos da juventude, quando ela se viu em meio a um assassinato durante as festas de fim de ano na casa da avó. O clima macabro, marca registrada de James, permeia todo o livro, mas também há espaço para relações ditas fraternais, se é que se pode chamá-las assim.

The Ice Harvest, Scott Phillips

Uma tempestade de gelo faz com que a cidade de Wichita fique isolada em plena noite de Natal, em 1979. Pouco antes, o advogado Charlie Arglist e seu sócio deram um golpe no chefe e abocanharam uma bufunfa milionária. Apaixonado pela gerente de uma boate de striptease, Charlie planeja fugir da cidade com a amada e o dinheiro, mas a tempestade interrompe seus planos. Publicada originalmente em 2000, a história foi adaptada para os cinemas em 2005 por Harold Ramis. No Brasil, recebeu o título de A Sangue Frio.