O futuro da DC Studios após a saída de James Gunn ainda é incerto, mas o trabalho do diretor à frente da companhia chamou a atenção de um dos principais nomes de Hollywood: David Fincher. Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, o cineasta de Clube da Luta, A Rede Social e Seven: Os Sete Crimes Capitais elogiou a disposição de Gunn para assumir o comando criativo da DC. Fincher afirmou que não teria a mesma coragem e classificou o DNA da marca como “disfuncional por natureza”.

Durante a conversa, o diretor revelou que recebeu uma proposta para assumir o comando criativo de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, série do Prime Video ambientada no universo criado por J.R.R. Tolkien. Apesar do orçamento milionário da produção, Fincher decidiu recusar o convite por considerar que o projeto estava muito condicionado aos interesses corporativos.

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Ao comparar a situação com a experiência de Gunn na DC, Fincher afirmou: “Quer dizer, eu olho para James Gunn e penso: ‘Ele tem mais coragem do que eu. Eu não gostaria de assumir a DC e toda a sua disfuncionalidade. Tipo, o DNA dela é disfuncional por natureza’”.

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O cineasta também aproveitou a entrevista para criticar as limitações impostas aos diretores pela indústria de Hollywood. “Acho que há uma terrível restrição no setor atualmente”, declarou, citando empresas como Paramount e Warner Bros. “Está se tornando cada vez mais difícil proteger a voz individual no cinema.”

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Fincher ainda revelou que foi procurado pela Warner Bros. nos anos 1990 para desenvolver um filme do Batman. O diretor chegou a apresentar uma proposta ao estúdio, mas sua ideia acabou não sendo escolhida.

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“Era mais sobre o quão sinistro e repulsivo poderíamos tornar aquele mundo”, explicou. O cineasta também brincou que, diante dos padrões atuais, a versão de Batman dirigida por Tim Burton está mais próxima da série estrelada por Adam West.