David DePatie, criador de ‘Pantera Cor-de-Rosa’, morre aos 91 anos

Atualizado em 14 out 2021, 14h39 - Publicado em 14 out 2021, 14h29

Por Tamara Nassif Atualizado em 14 out 2021, 14h39 - Publicado em 14 out 2021, 14h29

David DePatie, co-criador e produtor da franquia de animação Pantera Cor-de-Rosa, morreu aos 91 anos em Washington no último dia 23 de setembro. O falecimento, anunciado nesta quinta-feira, 14, pelo jornal The Seattle Times, ocorreu por causas naturais.

Ao lado de Friz Freleng (1905-1995), parceiro criativo de longa data, fundou a produtora DePatie-Freleng Enterprises, responsável por desenhos animados que dominavam as manhãs de sábado da TV – a incluir o primeiro programa d’A Pantera Cor-de-Rosa, lançado em 1969 e exibido até 1980 nos Estados Unidos. O personagem teria nascido de um esquete introdutório do filme Pantera Cor-de-Rosa, do diretor Blake Edwards com o ator Peter Sellers. A trama acompanha o roubo de um diamante que carrega a imagem do felino roseado – mas, dado o sucesso da figura, sempre embalada pela trilha sonora de Henry Mancini, ganhou um desenho próprio.

Nascido às vésperas do Natal de 1929, DePatie se autodescrevia como um “Warner Brat” (uma “criança da Warner”, em tradução livre): seu pai, Edmond DePatie, era um antigo executivo da gigante americana até se tornar vice-presidente do estúdio pessoal de Jack Warner, um dos quadro fundadores da empresa. Em 1961, David passou a seguir os passos do pai, entrando como produtor-executivo da Warner Bros. Cartoon. Ele foi o penúltimo a ocupar uma posição de chefia no extinto departamento de desenhos originais, até 1963, e também trabalhou como produtor-executivo dos estúdios Marvel até 1984, pouco tempo antes de se aposentar.