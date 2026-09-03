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Cultura

Dave Bautista mostra mudança corporal para viver Kratos em adaptação de God of War

Ator americano dará vida ao famoso herói grego de jogos do PlayStation

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 14h51
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Dave Bautista como Drax em 'Guardiões da Galáxia' (Marvel/Divulgação)
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Dave Bautista mostra mudança corporal para viver Kratos em adaptação de God of War Priorizar nos meus resultados Google

O ator Dave Bautista, 57, mostrou seus esforços em ganhar mais músculos para interpretar o bombado Kratos na próxima adaptação do jogo God of War, do PlayStation, para uma série. Em vídeo publicado no Instagram, o americano exibiu sua mudança corporal em meio aos treinos intensos que vão durar mais dois meses. “Terceira semana de treino de musculação de novo. Mais dois meses para chegar onde preciso. É como andar de bicicleta!”, escreveu o artista, enquanto soltava um rugido bem ao estilo do personagem para a câmera, ao som de uma música.

Bautista assumiu o papel em 20 de agosto, após o ator original, Ryan Hurst, sofrer uma lesão no set do Prime Video, que precisou reformular o elenco às pressas. Hurst rompeu o bíceps durante as filmagens e precisou de cirurgia, o que atrasaria o reinício da produção para 2027. Dave terá que regravar todas as cenas de Hurst. A plataforma de streaming da Amazon encomendou duas temporadas de God of War, a serem rodadas simultaneamente.

A série pretende continuar a história dos jogos mais recentes da franquia God of War, em que Kratos precisa criar seu filho de dez anos, Atreus (Callum Vinson), para ensiná-lo a ser um deus melhor, em meio a lutas contra deuses do panteão nórdico. “Pai e filho, Kratos e Atreus, embarcam em uma jornada para espalhar as cinzas de sua esposa e mãe, Faye. Através de suas aventuras, Kratos tenta ensinar seu filho a ser um deus melhor, enquanto Atreus tenta ensinar seu pai a ser um ser humano melhor.”, diz a sinopse.

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Veterano de WWE e lutador de artes marciais mistas, Dave Bautista já viveu Drax, o Destruidor, em vários filmes dos Guardiões da Galáxia e dos Vingadores, e em breve aparecerá em Road House 2 e no reboot de Highlander. Ele também atuou em filmes como Batem à Porta (2023) e 007 Contra Spectre (2015).

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