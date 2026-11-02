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Cultura

Dave Bautista ganha 9 quilos para protagonizar série de ‘God of War’

Ator substitui Ryan Hurst no papel de Kratos e vai estrelar a adaptação, que já tem duas temporadas encomendadas pelo Prime Video

Por Ana Rita Fernandes 2 nov 2026, 16h19 | Atualizado em 2 nov 2026, 16h36
Dave Bautista, Nikki Amuka-Bird, e Abby Quinn no filme 'Batem à Porta' (2023)
Dave Bautista, Nikki Amuka-Bird, e Abby Quinn no filme 'Batem à Porta' (2023) (Universal Pictures/Reprodução)
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Dave Bautista ganha 9 quilos para protagonizar série de ‘God of War’ Priorize VEJA no Google

Dave Bautista voltou a mostrar nas redes sociais sua transformação física para interpretar Kratos na aguardada série God of War. O ator, conhecido por seu trabalho em Guardiões da Galáxia, publicou um vídeo nos stories do Instagram em que revelou ter ganhado cerca de 9 quilos para o papel. Vestindo uma camiseta da franquia, ele escreveu “20 libras ganhas para GOW” e acrescentou um adesivo indicando seu peso atual de 250 libras, aproximadamente 113 quilos.

Homem musculoso, careca com bandana camuflada, barba e tatuagens nos braços, veste camiseta preta com símbolo vermelho de God of War, flexionando o braço direito. No fundo, equipamentos de academia. Texto azul 250! e vermelho Gained 20 lbs for GOW com emoji de bíceps
Story de Dave Bautista sobre preparação para God Of War. (Reprodução/Instagram) (Reprodução/Instagram)

Em agosto, Bautista foi anunciado como substituto de Ryan Hurst, inicialmente escalado para interpretar o protagonista. O ator, porém, sofreu uma lesão no bíceps durante as gravações e precisou passar por cirurgia. Como aguardar a recuperação de Hurst adiaria a produção para 2027, a equipe optou por substituí-lo e refilmar todas as cenas já gravadas pelo ator. A mudança ocorre enquanto o Prime Video se prepara para gravar, em sequência, as duas temporadas já encomendadas da série.

A produção será baseada nos dois jogos mais recentes da franquia e acompanhará Kratos na criação do filho de 10 anos, Atreus (Callum Vinson), em meio a confrontos com os deuses da mitologia nórdica. A história começa quando os dois partem para espalhar as cinzas de Faye, esposa de Kratos e mãe do garoto. Ao longo da jornada, pai e filho aprendem um com o outro: enquanto Kratos tenta ensinar Atreus a ser um deus melhor, o menino procura mostrar ao pai como ser um ser humano melhor.

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Além de Guardiões da Galáxia, Bautista participou de filmes como Batem à Porta, Plano em Família e O Esquadrão da Justiça. Entre seus próximos projetos estão Matador de Aluguel 2 e a nova versão de Highlander.

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