Dave Bautista ganha 9 quilos para protagonizar série de ‘God of War’
Ator substitui Ryan Hurst no papel de Kratos e vai estrelar a adaptação, que já tem duas temporadas encomendadas pelo Prime Video
Dave Bautista voltou a mostrar nas redes sociais sua transformação física para interpretar Kratos na aguardada série God of War. O ator, conhecido por seu trabalho em Guardiões da Galáxia, publicou um vídeo nos stories do Instagram em que revelou ter ganhado cerca de 9 quilos para o papel. Vestindo uma camiseta da franquia, ele escreveu “20 libras ganhas para GOW” e acrescentou um adesivo indicando seu peso atual de 250 libras, aproximadamente 113 quilos.
Em agosto, Bautista foi anunciado como substituto de Ryan Hurst, inicialmente escalado para interpretar o protagonista. O ator, porém, sofreu uma lesão no bíceps durante as gravações e precisou passar por cirurgia. Como aguardar a recuperação de Hurst adiaria a produção para 2027, a equipe optou por substituí-lo e refilmar todas as cenas já gravadas pelo ator. A mudança ocorre enquanto o Prime Video se prepara para gravar, em sequência, as duas temporadas já encomendadas da série.
A produção será baseada nos dois jogos mais recentes da franquia e acompanhará Kratos na criação do filho de 10 anos, Atreus (Callum Vinson), em meio a confrontos com os deuses da mitologia nórdica. A história começa quando os dois partem para espalhar as cinzas de Faye, esposa de Kratos e mãe do garoto. Ao longo da jornada, pai e filho aprendem um com o outro: enquanto Kratos tenta ensinar Atreus a ser um deus melhor, o menino procura mostrar ao pai como ser um ser humano melhor.
Além de Guardiões da Galáxia, Bautista participou de filmes como Batem à Porta, Plano em Família e O Esquadrão da Justiça. Entre seus próximos projetos estão Matador de Aluguel 2 e a nova versão de Highlander.
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