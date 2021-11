Datas: o leilão recorde de Frida e a morte de Terence Wilson

Pintado em 1949, cinco anos antes da morte de Frida Kahlo, o autorretrato Diego e Eu sempre foi considerado uma janela para a intimidade perturbadora da mexicana e atalho para a compreensão de seu casamento turbulento com o muralista Diego Rivera. Ele aparece no quadro a óleo logo acima dos olhos tristes da companheira. Em 16 de novembro, a Sotheby’s de Nova York leiloou a obra por 34,9 milhões de dólares — o valor mais alto de um artista latino-americano levado ao martelo. O recorde anterior era de uma peça do próprio Rivera, em 2018, vendida pelo equivalente, hoje, a 10,7 milhões de dólares, considerada a inflação. “A obra de Frida é um magnífico trabalho tardio, de um tempo em que seu sofrimento físico se intensificou e sua pintura se tornou errática”, disse a curadora Adriana Zavala.

O nome do proprietário de Diego e Eu não foi revelado — quem o arrematou foi o bilionário argentino Eduardo Costantini, do ramo imobiliário, criador do Museu de Arte Latino-­Americana (Malba), em Buenos Aires. Em 1995 ele provocou comoção no Brasil ao arrematar o Abaporu, de Tarsila do Amaral, ícone do modernismo brasileiro. Costantini levou Tarsila por 1,3 milhão de dólares. Vale, hoje, pelo menos 40 milhões de dólares. O portenho, contudo, diz que nunca o negociará.

A voz do reggae britânico

No fim dos anos 1970, o descontentamento com a profunda crise econômica produziu no Reino Unido respostas em forma de cultura — nos escombros da dureza do cotidiano brotaram bandas de punk rock como Sex Pistols e The Clash. Em 1978, veio ao mundo o reggae do UB40, nascido em Birmingham. O nome da banda faz referência a um formulário emitido para as pessoas reivindicarem benefícios de desemprego — o Unemployment Benefit Form 40. Não demorou para que a voz agradável de Terence Wilson, um dos vocalistas, também conhecido como Astro, atraísse multidões. E atire a primeira pedra quem, naquele tempo e ainda hoje, não dançou com uma versão em pegada de ska de Red Red Wine, cover de um artista jamaicano. A música foi incluída no álbum de covers de 1983 do UB40, Labor of Love, e uma versão reduzida lançada como single virou sucesso discreto. Cinco anos depois, a versão mais longa explodiria. Ali Campbell é o vocalista principal em ambos, mas a versão estendida inclui o timbre característico de Wilson. Ele morreu em 6 de novembro, de causas não reveladas pela família, aos 64 anos.

