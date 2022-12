Datas: Nick Bollettieri, Márcia Manfredini e Kirstie Alley

O americano Nick Bollettieri nunca jogou tênis profissionalmente, mas ajudou atletas como as irmãs Serena e Venus Williams, Jim Courier, Maria Sharapova, Andre Agassi e Monica Seles a chegar ao primeiro lugar do ranking de suas respectivas categorias. O primeiro aluno dele a alcançar o posto mais alto foi Boris Becker, em 1991. Depois vieram outros, como Martina Hingis, Marcelo Rios e Jelena Jankovic. Exatamente por isso, auto­inti­tu­lava-­se o “Michelangelo do tênis”. Ele permaneceu ativo até os 80 anos, viajando pelo mundo para participar dos principais torneios. Em 2014, tornou-se apenas o quarto treinador a ser introduzido no Hall da Fama do Tênis Internacional. Nesse mesmo ano, outro de seus pupilos, Kei Nishikori, foi à final do Torneio Aberto dos Estados Unidos. Seis de seus alunos já estão no Hall da Fama, um número que certamente aumentará assim que outros se qualificarem. Suas marcas registradas, além da autoconfiança, eram a tez queimada de sol, a voz grave e os sofisticados óculos escuros. Ele morreu na noite de domingo 4, em sua casa na Flórida, após uma série de problemas de saúde não especificados. Tinha 91 anos.

Humor no sangue

Oriunda do teatro, Márcia Manfredini teve uma carreira prolífica na TV. Entre seus personagens mais famosos, todos interpretados com intensa veia cômica, estava a fofoqueira Abigail, à qual deu vida na série A Grande Família, da TV Globo, de 2001 a 2014. Na emissora, ela atuava em Família Paraíso, que estava no ar. Também trabalhou na série Sandy & Junior, entre 1999 e 2002, na qual fazia a Dona Irene, que dava expediente na cantina da escola. Apareceu ainda em novelas como Êta Mundo Bom! (2016) e Deus Salve o Rei (2018), da Globo. No cinema, fez Sábado (1994), Carrossel: o Filme (2015) e Eu Sou Brasileiro (2019). Morreu em casa, na segunda 5, em São Paulo. Tinha 62 anos. A causa não foi revelada.

Múltiplos talentos

Entre 1982 e 1993, a atriz americana Kirstie Alley se tornou um rosto conhecido nos Estados Unidos ao interpretar a personagem Rebecca Howe na comédia de costumes Cheers, da rede NBC. Em 1991, recebeu um Emmy e um Globo de Ouro pela atuação, que só seria vista no Brasil no início dos anos 2000. Kirstie ganharia um segundo Emmy em 1994, dessa vez pelo telefilme Prisioneiro do Silêncio. O sucesso internacional, no entanto, veio quando atuou ao lado de John Travolta em Olha Quem Está Falando, de 1989, e em suas duas sequências: Olha Quem Está Falando Também (1990) e Olha Quem Está Falando Agora (1993). Depois, deu vida à personagem-título da série Veronica’s Closet, de 1997 a 2000, conquistando indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em sua conta oficial no Twitter, os filhos publicaram um comunicado dizendo que a atriz morreu na segunda 5, na Flórida, em consequência de um câncer de cólon. Ela tinha 71 anos.

Publicado em VEJA de 14 de dezembro de 2022, edição nº 2819

