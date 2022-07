Datas: Monty Norman e Luis Echeverría Álvarez

Pelo buraco de uma arma, vê-se a silhueta de um homem de chapéu, terno e gravata. Subitamente, ele se vira e atira, enquanto sangue escorre na tela. Emoldurando a cena de ação, ouve-se uma melodia com elementos de jazz, metais e um inconfundível riff de guitarra: dum didim dum didim dum… O inescapável tema musical dos filmes de James Bond foi usado em todos os 25 títulos da franquia. A canção, no entanto, quase não existiu: seu autor, o britânico Monty Norman, estava atolado de trabalho quando foi convidado a escrevê-la para o filme 007 contra o Satânico Dr. No (1962). O compositor só foi convencido a compô-la quando ofereceram passagens e hospedagem a ele e a sua mulher na Jamaica, onde seriam filmadas algumas cenas. “Isso foi decisivo”, diria.

E foi lá, na ilha caribenha, inspirado por um dos ritmos locais, o calypso, que a canção surgiu. O riff veio de uma variação do tema do musical Uma Casa para Mr. Biswas, baseado na obra de VS Naipaul — Norman trocou a cítara original por uma guitarra. “Sensualidade, mistério, crueldade. Está tudo lá”, definiu o autor. Por anos, o maestro John Barry (1933-2011) foi quem levou a fama da composição, provavelmente por ter escrito as partituras dos filmes subsequentes — erro que Norman não aceitava, e reparou ao vencer um processo contra um jornal inglês por dar crédito ao outro. Ele morreu na segunda-feira 11, aos 94 anos, de causa não revelada, na Inglaterra.

Violência mexicana

Presidente do México de 1970 a 1976 pelo então hegemônico Partido Revolucionário Institucional, o advogado Luis Echeverría Álvarez ficou marcado por um episódio de 1968, quando era ministro do Interior. Em outubro daquele ano, às vésperas da Olimpíada da Cidade do México, ele foi acusado de ser um dos responsáveis pelo massacre de 200 estudantes — em 1971 houve uma outra matança, com Echeverría no comando do país.

Em 2006, depois de longo processo, chegou a ser acusado de genocídio e desaparecimento de opositores, mas em decorrência da idade avançada — já tinha 84 anos — escapou ileso das acusações. Contudo, teve seu nome para sempre relacionado a um período de perseguição política e violência, conhecido como “guerra suja”, embora tenha sempre negado sua participação nos eventos infames. Echeverría morreu em 8 de julho, em Cuernavaca, no México, aos 100 anos.

