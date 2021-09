Datas: Jean-Paul Belmondo, João Sayad e João Carlos Assis Brasil

Os americanos não tardaram a pô-­lo em pé de igualdade com Marlon Brando e James Dean, dado o vigor físico, o olhar irônico e o jeitão permanentemente desdenhoso com o cotidiano das relações em sociedade. O ator francês Jean-Paul Belmondo, logo em seu primeiro papel de sucesso — o bandido Michel Poiccard em Acossado, de 1960, clássico inaugural da nouvelle vague de Jean-Luc Godard —, virou marca de um tempo da cultura ocidental. Belmondo, na pele de seu personagem, desconstruía o lugar-comum: mas como assim, sentir alguma afeição por um assassino na tela? O tom natural de interpretação, como quem caminha pelos bulevares parisienses ao lado de Jean Seberg, com o The New York Herald Tribune em mãos, seria tão influente quanto os filmes em preto e branco de Godard e François Truffaut. Bébel, como era conhecido na França, faria sucesso em filmes de aventura e perseguição, mas foi para sempre acossado pelo primeiro sucesso nas telas. Morreu em 6 de setembro, aos 88 anos, em Paris, de causas não reveladas pela família.

Um economista republicano

Membro de um grupo conhecido como “os novos economistas paulistas”, ao lado de José Serra, Luciano Coutinho e André Franco Montoro Filho, João Sayad foi um dos nomes por trás da elaboração do projeto de reconstrução que culminaria com o Plano Cruzado, em 1986, ancorado na luta contra a hiperinflação e o congelamento de preços. Ministro do Planejamento do presidente José Sarney, nunca pôs a ideologia à frente dos interesses republicanos. Sayad foi também secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico durante a prefeitura de Marta Suplicy em São Paulo, então no PT, de 2001 a 2003. Quatro anos depois, seria secretário da Cultura e presidente da Fundação Padre Anchieta do governador tucano Serra. Morreu em 5 de setembro, em São Paulo, aos 75 anos, de leucemia.

Piano clássico e popular

O pianista João Carlos Assis Brasil, de formação clássica, com longos períodos de estudos na Europa, nunca teve receio em ir de Chopin, Debussy e Villa-Lobos a Lupicínio Rodrigues, Tom Jobim e Chico Buarque de Hollanda. Internacionalmente reputado por suas interpretações de grandes compositores, no Brasil gravou com nomes como Maria Bethânia, Ney Matogrosso e Wagner Tiso. Morreu aos 76 anos, em 6 de setembro, de infarto, no Rio de Janeiro.

Trilha da resistência

Compositor de sinfonias e oratórios, o grego Mikis Theodorakis ficou mundialmente conhecido pela trilha sonora do filme Zorba, o Grego, dirigido por Michael Cacoyannis e estrelado por Anthony Quinn. Theodorakis, para além de sua carreira artística, era um símbolo da resistência contra a ditadura dos coronéis, de 1967 a 1974. Morreu em Atenas, aos 96 anos, em 2 de setembro.

