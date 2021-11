Datas: a despedida de Mick Rock e Jay Last

A música pop sempre foi, e sempre será, para ser ouvida, mas também para ser vista. Não há como escutar os clássicos dos anos 70 e 80 — de David Bowie a Lou Reed, de Queen a Madonna — sem pensar nas fotografias das estrelas feitas pelo britânico radicado nos Estados Unidos Mick Rock. Suas lentes eram o filtro de um tempo extravagante, feito de exageros em cores ou preto e branco. Ao conviver com os grandes nomes, Rock se tornou um deles — e a intimidade é que o autorizou a fazer registros tão próximos, tão sinceros. “Fui atraído pelos bons, pelos maus e pelos perversos”, chegou a dizer em entrevista para o documentário Shot! O Mantra Psico-­Espiritual do Rock, de 2016, dedicado a sua vasta obra. Ele morreu em Nova York, em 18 de novembro, aos 72 anos, de causas não reveladas.

Zero de conduta

Daria um bom episódio final de House of Cards. O ator americano Kevin Spacey precisará pagar algo em torno de 31 milhões de dólares à produtora MRC, da série que protagonizou até ser demitido em decorrência de denúncias de assédio sexual. A decisão é de outubro de 2020, mas só foi tornada pública em 22 de novembro. No documento, a MRC detalha as acusações e deixa claro: “Spacey rompeu com determinações estabelecidas nos acordos de atuação e produção executiva que estabelecem os padrões para sua conduta no local de trabalho, incluindo a violação da política de assédio”.

Um dos pais do Vale do Silício

Em 1956, o americano Jay Last, que terminava seu doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), foi convidado por William Shockley, premiado com o Nobel depois de ter inventado o transistor, para juntos montarem um laboratório de semicondutores na região de Palo Alto, na Califórnia. As coisas andavam razoavelmente bem até que Last e um grupo de outros sete funcionários da empresa — os “oito traidores” — começaram a se incomodar com a postura autocrática de Shockley, que anos depois ficaria conhecido por sua absurda e criminosa teoria de que os negros eram geneticamente inferiores aos brancos. A turma deixou a companhia e, da defecção, inaugurou a Fairchild Semiconductor, em 1957 — considerado o marco zero do que seria o Vale do Silício e o mundo como o conhecemos hoje, regido por empresas como a Apple e o Google. Last morreu em 11 de novembro, aos 92 anos, em Los Angeles.

Publicado em VEJA de 1 de dezembro de 2021, edição nº 2766