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Cultura

Danilo Mesquita: discreto com Anitta; aparecido na TV, streaming e redes sociais

Ator está no elenco da nova novela das seis da Globo e da segunda temporada de 'Amor da Minha Vida'

Por Giovanna Fraguito 16 out 2026, 07h00 | Atualizado em 16 out 2026, 07h09
Danilo Mesquita
Danilo Mesquita (Reprodução/TV Globo)
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A região da Chapada Diamantina, na Bahia, local de belezas naturais exuberantes, foi escolhida como locação que ambienta a próxima novela das seis da TV Globo, Lá na Minha Terra, criada e escrita por Mario Teixeira. Parte do elenco, Danilo Mesquita, 34, que vive o vaqueiro Raimundo Gerardo, gravou por cinco dias em lugares como o Mirante do Camelo, Gerais do Dandá, Cachoeira dos Mosquitos, Morro do Pai Inácio e os complexos de grutas Lapa Doce e Torrinha, onde foram rodadas as primeiras cenas. Natural de Salvador, o ator, que namora a cantora Anitta, mas não gosta de falar sobre a vida pessoal, contou sobre a boa fase nos projetos profissionais. Além da produção na emissora, Danilo estreia Amor da Minha Vida, do Disney+.

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“Foi uma honra filmar na Chapada da Diamantina. Para mim, baiano, filmar na minha terra, estar com o meu povo, cantando histórias do meu povo, é uma honra e uma oportunidade. É uma história linda, faço um vaqueiro, que toca gado, que é órfão desde os 11 anos, tem esse buraco de afeto. Um sobrevivente que não tira o sorriso do rosto. Um personagem pelo qual estou apaixonado”, diz ele, que só se recusa a falar do relacionamento com Anitta.

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Questionado se levou algo da vida pessoal para a série, que estrela ao lado de Bruna Marquezine, apontada como uma ex-affair do ator, ele respondeu que sim. “A gente sempre parte da gente mesmo para os personagens. É sempre através daquilo que a gente imagina sobre as histórias. Então sim, não é um trabalho que a gente só busca de fora. É muita coisa de dentro, para qualquer trabalho, sobre qualquer assunto. E foi uma delícia voltar. A primeira temporada foi um sucesso, fui feliz na segunda também”.

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