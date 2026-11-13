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Cultura

Daniela Mercury leva Constituição ao Grammy Latino e manda plateia fazer o ‘L’

Cantora chamou atenção no tapete vermelho do evento

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h15 | Atualizado em 13 nov 2026, 10h20
Mulher de cabelos ondulados e loiros, sorrindo, vestindo um longo vestido azul-turquesa esvoaçante, segura uma bolsa clutch em formato de livro com a palavra CONSTITUIÇÃO e as cores da bandeira do Brasil. Ela está em um tapete vermelho com o logo da Univision ao fundo
Daniela Mercury no tapete vermelho do Grammy Latino 2026 (Ian Maule/Getty Images)
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Daniela Mercury leva Constituição ao Grammy Latino e manda plateia fazer o ‘L’ Priorize VEJA no Google

Daniela Mercury encontrou uma maneira inusitada de fazer uma manifestação política no tapete vermelho do Grammy Latino 2026, nesta quinta-feira, 12. Ao chegar na cerimônia, a cantora baiana chamou a atenção ao aparecer com uma bolsa que reproduz a capa da Constituição Federal Brasileira. No evento, ainda mandou a plateia fazer o “L”, gesto em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Nas redes sociais, a artista explicou a mensagem por trás da produção. “Carrego o céu do Brasil na roupa e a Constituição na mão. Um look democrático”, escreveu ao compartilhar registros da noite.

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