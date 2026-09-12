Daniela Mercury exalta ‘dia de democracia’ durante show no Rock in Rio
Artista se apresentou na Cidade do Rock neste sábado, 12
Convidada pelos Gilsons para uma participação especial no Palco Sunset do Rock in Rio, neste sábado, 12, Daniela Mercury aproveitou a apresentação para fazer uma manifestação política. Enquanto embalava o público com suas músicas, a cantora gritou: “Hoje é dia de democracia”, levando a plateia ao delírio.
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