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Cultura

Daniel Cady sofre assalto e revela quase ter perdido 200 000 reais

Nutricionista compartilhou o relato nas redes sociais e fez alerta aos seguidores

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h01 | Atualizado em 13 nov 2026, 10h05
Homem de pele clara, cabelo castanho e olhos escuros, vestindo camisa marrom, olhando para frente com expressão séria e boca levemente aberta, em ambiente interno com iluminação difusa
O nutricionista Daniel Cady (Reprodução/Instagram)
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Daniel Cady sofre assalto e revela quase ter perdido 200 000 reais Priorize VEJA no Google

Em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira, 12, Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, revelou que quase perdeu 200 000 reais após criminosos tentarem movimentar sua conta bancária em um assalto sofrido no centro de São Paulo. O nutricionista contou que ao sair de um hotel para encontrar um carro de aplicativo teve o celular arrancado da mão por um homem que andava de motocicleta.

Em seu perfil, ele contou que não teve tempo de reagir à abordagem. “Foi muito rápido, não tive reação. Não consegui nem ver a placa”, relatou. O episódio aconteceu na quarta-feira, 11, e logo após conseguirem acesso ao aparelho, os criminosos tentaram movimentar 200 000 reais da conta pessoal do empresário.

Segundo Cady, a transferência foi bloqueada pela gerente de seu banco, que desconfiou de uma ligação feita por um homem que tentou se passar por ele. “Ela percebeu que não era eu e bloqueou”, explicou. Além dela, o nutricionista também destacou que um taxista o ajudou durante os procedimentos para recuperar o acesso ao banco. O empresário contou que o motorista permaneceu ao seu lado por todo o processo, mesmo sem receber dinheiro pelo auxílio.

“Quero agradecer de coração a cada pessoa que se preocupou comigo, enviou mensagens de carinho e orou por mim. Graças a Deus, estou bem! Sou muito grato por todo o cuidado e carinho que recebi. Muito obrigado a todos!”, escreveu na legenda do vídeo. Ainda no dia do assalto, o celular foi recuperado após um policial entrar em contato com Cady.

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Na ocasião, um suspeito foi preso durante uma abordagem no centro da capital paulista e encontrado com três aparelhos da Apple, entre eles o Iphone 17 Pro do nutricionista. No relato compartilhado, Cady aproveitou para alertar seus seguidores sobre os riscos de concentrar aplicativos bancários e cartões no telefone. “Não sou um cara que fica de bobeira, mas me distraí. Isso tem acontecido muito em vários lugares e não tenham todos os aplicativos e cartões no seu celular porque quando a gente perde é uma dor de cabeça danada”, finalizou.

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TAGS:
Assalto
Centro
daniel cady
São Paulo
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