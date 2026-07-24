Daniel Cady fala de rumores sobre anabolizantes do filho com Ivete Sangalo
Marcelo chamou atenção com mudanças no físico
Daniel Cady saiu em defesa do filho Marcelo Sangalo após a repercussão de uma foto do adolescente de 16 anos exibir um físico extremamente musculoso nas redes sociais. O registro, feito de brincadeira pelo próprio Marcelo, levou alguns internautas a levantarem suspeitas sobre um possível uso de anabolizantes.
Em uma publicação no Instagram, o nutricionista e ex-marido de Ivete Sangalo manifestou sobre o assunto e reforçou que a transformação física do filho é resultado de alimentação adequada, treinos e dedicação. “Vocês acreditam em tudo, né? Isso é IA, maluqueira”, respondeu, entre risos.
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A publicação do Marcelo, feita após um treino de jiu-jítsu, rendeu inúmeros comentários e especulações sobre a mudança. Ao responder uma tia, negou o uso de anabolizantes. “Tia, eu como muita proteína e coisas boas aqui. Não sou doido de tomar nada de bomba, não”, escreveu. Apesar das críticas, o jovem recebeu mensagens de apoio, incluindo de Ivete Sangalo, que chamou o filho de “meu gigante”.