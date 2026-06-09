Dânia se desespera: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta terça, 9
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 74 – terça-feira, 9
Margaret acredita na mentira inventada por Jendal, e exige que Faraji seja julgado nos Estados Unidos. Dânia se desespera ao entender que Faraji será morto. Kênia desaprova as atitudes de Jendal. Sebastião confessa a Viriato que Virgínia lhe pediu para contratar um cangaceiro, e Carrapato ouve. Carrapato oferece seus serviços a Sebastião. Casemiro entrega armas a Tonho e pede que o rapaz defenda o engenho. Alika deduz que Jendal descobriu seu paradeiro, e Niara se desespera. Mirinho finge se preocupar com Ana Maria a fim de se aproximar de Lúcia/Alika. Ladisa tenta convencer Dânia e Faraji a desistirem do acordo com Jendal. Sebastião conta a Virgínia que contratou o cangaceiro que ela pediu para destruir o ateliê Lúcia/Alika.