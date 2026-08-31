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Cultura

Dalila sente ciúmes: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 31/08

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 06h00
Mulher negra de cabelos cacheados castanhos, sorrindo para a câmera, vestindo uniforme azul com gola vermelha e colar dourado com pingentes de bonecos. Fundo desfocado com tons claros e detalhes em vermelho
Lucy Ramos em 'Por Você' (Globo/Divulgação)
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Dalila sente ciúmes: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 31/08 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 13 – segunda-feira, 31/08

Vanessa faz um acordo com Junqueira. Iara sugere que Bela se aproxime de Lucas. Peixe convida Suelen para sair, e Dalila sente ciúmes. Ricardo comenta com Bela que acredita que Gabriel ainda tem sentimentos por ela. Leandra deixa Gabriel na casa de acolhimento onde estão os filhos de Juli. Carmela agradece Bela por salvar sua vida e a de seu bebê. Toy contrata Maike para trabalhar em sua barraca na feira. LP agride Peixe, que decide fugir da casa de acolhimento com os irmãos. Leandra se sente frustrada com Vitor. Vanessa usa Leandra para armar um jantar com Gabriel. O advogado anuncia a Bela que ela ganhou a guarda provisória. Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca se preparam para fugir da casa de acolhimento.

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TAGS:
novela das sete
Resumo de novela
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